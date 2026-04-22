Посол России в Италии Алексей Парамонов, которого вызвали в итальянский МИД, чтобы выразить протест в связи с «крайне серьезными и оскорбительными высказываниями телеведущего Владимира Соловьева в адрес премьера Джорджи Мелони», объяснил это «работой антироссийских сил», связанных с Украиной. Его комментарий опубликован в телеграм-канале диппредставительства.

«Судя по всему, попытка раздуть из этого случая международный и политический скандал является следствием работы антироссийских сил внутри итальянского глубинного государства, связанных с Украиной», — говорится в тексте.

По мнению посла, в этом прослеживается попытка поссорить россиян и итальянцев, ослабить дипломатические контакты между ними и нанести «дополнительный имиджевый ущерб» России.

Возможной причиной таких действий Парамонов назвал стремление Киева «отыграться за собственные внешнеполитические провалы, в том числе за последний малоуспешный визит» президента Украины Владимира] Зеленского в Рим.

Кроме того, по мнению посла, в этом видится попытка подавить «все более ширящийся фронт итальянцев», которые хотят скорейшей нормализации двусторонних отношений и восстановления полноценного экономического и культурного взаимодействия с Россией.

Ситуацию со своим вызовом в МИД по такому поводу Парамонов сравнил с «попаданием в штангу» в футболе. Он подчеркнул, что на протяжении почти четырех лет, что Мелони возглавляет правительство, ни в ее сторону, ни в сторону Италии не было высказано ни единого «уничижительного суждения». В то же время некоторые члены итальянского руководства периодически допускают «недружественные комментарии» в адрес российских коллег и России, указал посол.

Что касается высказываний Соловьева, то глава посольства усомнился в том, что это вопрос дипломатии. Парамонов выразил недоумение тем, что поводом для его вызова в МИД стали «слова известного российского журналиста, пусть даже очень талантливого и популярного в народе, прозвучавшие на его собственном частном онлайн-канале».

«Ни одному здравомыслящему человеку никогда в голову не пришло бы воспринимать сугубо личные эмоциональные частные оценки кого бы то ни было как официальное заявление правительства того или иного государства. И уж тем более не следует приписывать руководству России и всему российскому народу выбор тона и лексики, которые были использованы в прозвучавшем авторском комментарии», — заявил Парамонов.

Он добавил, что Москва, со своей стороны, «никогда не использовала заявления итальянских шоуменов, блогеров, журналистов в адрес России и ее руководства в качестве повода для дипломатических демаршей либо очернительных антиитальянских кампаний».

Что сказал Соловьев и как отреагировала Мелони

О вызове российского посла сообщил 21 апреля глава итальянского МИД Антонио Таяни.

«Я вызвал посла России Алексея Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы официально выразить протест против крайне серьезных и оскорбительных высказываний телеведущего Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Джорджи Мелони, которой я выражаю свою полную солидарность и поддержку», — процитировало его внешнеполитическое ведомство в соцсети X.

Согласно агентству Ansa, которое называет Соловьева «королем пропаганды», телеведущий в своем шоу «Полный контакт» рассуждал о том, что Европа вступила в войну с Россией, после чего перешел на итальянский язык с оскорбительными характеристиками в адрес европейских политиков.

«На итальянском Соловьев окрестил их “животными”, “сертифицированными идиотами”, а Мелони назвал фашисткой и “puta”», — пересказала услышанное журналистка Ксения Собчак в своем канале «Кровавая барыня».

«Вот эта Мелони — фашистская тварь, предавшая своих избирателей, потому что шла совсем с другими лозунгами. Ну, предательство — это ее второе имя. Она предала и [президента США Дональда] Трампа, которому до этого клялась в верности», — сказал Соловьев уже по-русски.

Сама Мелони прокомментировала в Instagram* нападки на нее, не упоминая имени Соловьева.

«По своей природе усердный пропагандист режима не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, безусловно, не заставят нас изменить свои взгляды», — написала премьер Италии.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена