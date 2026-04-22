Богатейший человек на Украине Ринат Ахметов приобрел апартаменты в Монако за 471 млн евро. Благодаря этой сделке он теперь владеет самой дорогой жилой недвижимостью в мировой истории, сообщает Bloomberg.

Сделка по его покупке в Монако была закрыта еще в 2024 году. Квартира Ахметова расположена на пяти уровнях жилого комплекса «Ле Ренцо» — самом роскошном в княжестве. Здание построено на отвоеванной у моря территории в районе Маратерра, который был торжественно открыт князем Альбером в 2024 году.

Площадь апартаментов составляет около 2,5 тыс. кв. метров: в них входят 21 комната, несколько террас с видом на Средиземное море, частный бассейн, джакузи и не менее восьми машино-мест.

Ахметов давно известен крупными приобретениями на рынке элитной недвижимости. В 2019 году он купил на Французской Ривьере виллу Les Cedres, которая ранее принадлежала бельгийскому королю Леопольду II, и заплатил за нее 200 млн евро.

Предыдущий рекорд стоимости сделки с жилой недвижимостью принадлежал британскому девелоперу Нику Кэнди, который выручил 310 млн евро за свои апартаменты в лондонском Челси.

Состояние Ахметова, по оценке Bloomberg, составляет примерно 6 млрд евро. Миллиардер контролирует промышленный конгломерат, включающий активы в металлургии, горнодобывающей промышленности и энергетике.

Собственность бизнесмена была в списке активов на территории Крыма, которые в 2023 году выставили на продажу после национализации. В 2024 году президент России Владимир Путин одобрил сделку по покупке принадлежавших Ахметову угольных шахт. Миллиардер пытался опротестовать изъятие его собственности во французском суде, но неудачно.