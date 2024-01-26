Президент России Владимир Путин разрешил компании АО «Лучшее решение» приобрести активы угольных предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление “Обуховская”», которые раньше принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Соответствующее распоряжение опубликовано 25 января на сайте правовых актов.

Согласно документу, российское акционерное общество «Лучшее решение» сможет выкупить все 100% акций угольных предприятий, которые ранее принадлежали украинскому миллиардеру Ахметову, а затем компании Fabcell Limited, зарегистрированной на Кипре. Разрешение дано в соответствии с указом о применении специальных экономических мер против недружественных действий иностранных государств.

В 2012 году предприятия «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская» приобрел энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова. Сумма сделки составила $39 млн. В 2021 году российские шахты перешли под контроль Сбербанка в счет погашения долгов ДТЭК, как сообщили в холдинге. Но вскоре стало известно о продаже шахт на торгах кипрской компании Valleyton Investments Limited, о чем сообщал «Коммерсантъ».

В 2022 году владельцем АО «Шахтоуправление «Обуховская» стала кипрская фирма Fabcell Limited. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность «Донского антрацита», по состоянию на март 2022 года Fabcell Limited принадлежала бывшему президенту ЛУКОЙЛа и «Славнефти» Искандеру Халилову. Но бизнесмен отрицал свое отношение к активам.

В июне 2023 года акционером угольных предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская» стала российская компания «СБК Премьер», которая на основании Федеральной налоговой службы стала осуществлять права акционеров. При этом 100% акций по-прежнему принадлежало кипрской фирме.

АО «Лучшее решение» зарегистрировано в Москве в ноябре 2022 года.

Сам украинский бизнесмен несколько раз подавал иски из-за потерянных в России активов. В 2022 году Ахметов обращался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В ноябре 2023 года он вновь намеревался подать иск, чтобы потребовать у России компенсации всех убытков, понесенных из-за потери активов и инвестиций в Ростовской области.

Ринат Ахметов является богатейшим гражданином Украины, отмечали в Forbes. По оценке издания, его состояние достигает 5,7 млрд долларов.