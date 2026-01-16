Апелляционный суд Парижа отменил решение о признании юрисдикции международного арбитража на рассмотрение иска украинского миллиардера Рината Ахметова и подконтрольных ему компаний к России. Оно было принято в Гааге в 2022 году, его отмены добавилась Генпрокуратура России.

Французский суд согласился с доводами российской стороны о том, что состав арбитража был сформирован неравномерно. Кроме того, решающими стали публичные высказывания его председателя — немецкого юриста из компании Orrick Зигфрида Эльсинга — в поддержку Украины. Коллегия из трех судей подтвердила, что такие заявления «несовместимы с выполнением <…> функций арбитра по спору с участием <…> РФ», отмечает Генпрокуратура России.

О том, что апелляционный суд Парижа поставил под сомнение беспристрастность юриста Эльсинга, также пишет Global Arbitration Review. Издание напомнило, что фирма Orrick, в которой он работает, публично осудила российскую военную операцию на Украине и приостановила сотрудничество с российскими клиентами. Парижский суд указал, что Эльсинг как партнер Orrick связан с высказываниями компании. Кроме того, защитник ставил «лайки» в социальных сетях под постами с антироссийской позицией, что якобы говорит о его возможной предвзятости в деле Ахметова.

Российская сторона пыталась добиться отвода не только Зигфрида Эльсинга, но и других членов арбитражного трибунала — швейцарца Андреаса Бухера и аргентинца Рауля Винуэса. Французский суд это требование не удовлетворил. Генпрокуратура России пообещала продолжить работу по противодействуют исковым требованиям Ахметова и «других украинских юридический и физических лиц против России в международном арбитраже».

Юрист Александр Черных написал на своей странице в соцсети LinkedIn, что решение парижского суда — это напоминание о том, что «независимость судебной власти и строгое соблюдение процессуальных норм имеют первостепенное значение».

«Этот результат иллюстрирует важную — и зачастую неприятную — реальность международного арбитража: даже в тех случаях, когда моральные или фактические оценки могут казаться самоочевидными, публичные высказывания арбитров могут подорвать видимость беспристрастности с процессуальной точки зрения», — пояснил он.

Управляющий партнер Nordic Star в России Анна Заброцкая в разговоре с РБК назвала решение парижского суда «важным претендентом». По ее словам, после 2022 года возросло количество отводов по делам, в которых одной из сторон выступает Россия. Она считает, что такая тенденция связан с обострением геополитической обстановки и, как следствие, повышенным вниманием к вопросам нейтральности и возможной предвзятости арбитров.

По утверждению Рината Ахметова, в 2014 году российская сторона якобы принудительно изъяла его активы, находящиеся на территории Крыма. В 2018-м украинский бизнесмен подал иск в арбитражный суд в Гааге, в котором требовал компенсации за энергетические объекты на полуострове. В 2022-м он обратился с перечнем пострадавших активов к ЕСПЧ.

В 2023-м Ахметов вновь заявил, что намерен подать в арбитражный суд иск против России с требованием компенсации за активы, потерянные на территории Донецкой и Луганской областях с 2014 года. О каком именно суде шла речь, предприниматель не уточнил. Полученные деньги он обещал вложить в восстановление Украины, в том числе в строительство новых предприятий и создание дополнительных рабочих мест.