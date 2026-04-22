В городе Сызрань Самарской области ночью 22 апреля произошло частичное обрушение подъезда дома, сообщает МЧС. По предварительной информации пострадали 11 человек, в том числе 2 детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Из-под завалов спасены четыре человека.

Обновление. В результате обрушение подъезда многоквартирного дома погибли два человека — женщина и ребенок, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Их тела достали из-под завалов. Еще 12 человек пострадали, трое из них госпитализированы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Проводится обследование и разбор завалов. Для фиксации нависающих конструкций задействована инженерная техника, рассказали RTVI в пресс-службе МЧС. На место выехал Волжский спасательный центр.

Обрушение случилось из-за атаки БПЛА, уточнил в своем телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Жильцы уцелевших подъездов эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения.