Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) направила в Генпрокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении четверых судей Краснодарского края, сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда (ВС). Одна из них — сестра скандально известной «золотой судьи» Елены Хахалевой Наталия.

Материалы направлены по поручению председателя ВС Игоря Краснова. Под проверку попадут судьи кубанского Арбитражного суда Наталия Хахалева и Анастасия Шепель, а также судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольга Борисова и Ольга Богатых.

«Основанием явились выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам», — говорится в сообщении.

По версии правоохранительных органов, Наталия Хахалева помогала теневым коммерческим структурам уклоняться от уплаты налогов, за вознаграждение принимая решения в их пользу, пишет ТАСС. Ущерб бюджету от этих действий оценивают в сумму более 1 млрд рублей.

Коррупционные средства Наталия Хахалева тратила на покупку элитных домов и земельных участков на черноморском побережье и в Подмосковье, пишет РИА Новости. Среди этой недвижимости — два домовладения площадью 510 кв. м и три участка площадью 2,7 тыс. кв. м в коттеджных поселках под Туапсе и в Одинцовском районе под Москвой.

Также судья приобрела автомобиль Porsche Cayenne Turbo.

С целью «сокрытия своего противоправного поведения от вышестоящего руководства и органов судейского сообщества» Наталия Хахалева регистрировала активы на свою мать, но та не имела достаточных доходов, чтобы объяснить эти покупки, рассказал источник в органах.

«Семейный бизнес» с криминалом

Помимо этого, сестру «золотой судьи» подозревают в том, что она защищала «семейный холдинг» от контрольно-надзорных органов.

Речь идет о семейном бизнесе, который развивала старшая сестра Елена Хахалева, используя свое положение и полномочия зампредседателя Краснодарского краевого суда. Как считают силовики, в нем также участвовал бывший муж Елены бизнесмен Роберт Хахалев, которого в органах называют криминальным авторитетом. Там считают, что развод супругов в 2004 году был фиктивным.

По данным правоохранителей, Роберт Хахалев с помощью судебных возможностей жены приобретал привлекательные для инвестиций земли публичной собственности, на которых затем возводилось жилье на продажу и коммерческие объекты. Доходы супругов по такой схеме достигли 5 млрд рублей, при этом в казну от цены этих земель не поступило ни копейки.

Более 1 млрд рублей своих незаконных доходов супруги вывели за границу, на остальные деньги покупали высоколиквидные активы, выяснили правоохранительные органы. Они утверждают, что в 2010-2015 годах подведомственные Елене Хахалевой суды приняли свыше 100 незаконных решений в пользу бизнес-структур ее мужа. Таким образом те заполучили в собственность из государственного земельного фонда 13 тыс. га особо ценных сельхозугодий стоимостью не менее 1,8 млрд рублей.

Впоследствии за счет этих земель супруги через других коммерсантов вели бизнес в сфере агропрома, нарастив доход до 6 млрд рублей. Кроме того, в бизнес-группу вошла агрофирма «Незамаевская», стоимость активов которой составляет 2,2 млрд рублей, сообщили в силовых органах.

Связь с Момотовым и роковая свадьба

В правоохранительных структурах также отметили, что обе сестры Хахалевы были доверенными лицами бывшего судьи Верховного суда, экс-председателя Совета судей России Виктора Момотова, который также оказался замешан в другом крупном деле о незаконном развитии бизнеса с использованием служебного положения. По иску Генпрокуратуры имущество Момотова стоимостью более 9 млрд рублей было обращено в доход государства.

По мнению правоохранителей, именно близость к Момотову позволила сестрам Хахалевым занять руководящие должности в органах судебной системы Краснодарского края и использовать полномочия для незаконного обогащения.

В 2021 году против Елены Хахалевой, по разрешению ВККС, было возбуждено уголовное дело по статьям об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге (ст. 159 и 292 УК). В 2022 году ее заочно арестовали. Она объявлена в международный розыск.

В январе 2025 года экс-судью задержали в Баку, откуда она собиралась вылететь в Дубай. Ее сняли с рейса, когда при прохождении паспортного контроля выяснилось, что она находится в розыске. В марте того же года Азербайджан отказал России в экстрадиции Елены Хахалевой.

Прозвище «золотая судья» она получила после пышной свадьбы дочери в 2017 году в Краснодаре, где выступали главные звезды российского шоу-бизнеса на тот момент, в том числе Иосиф Кобзон и Николай Басков. Адвокат Сергей Жорин утверждал, что торжество обошлось семье в $2 млн. Сама Хахалева говорила, что праздник оплачивал бывший муж-бизнесмен, а тот заявлял, что потратил 4,5 млн рублей (более $75 тыс., по курсу 2017 года).