Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему судье Верховного суда, экс-председателю Совета судей России Виктору Момотову об обращении в доход государства имущества стоимостью более 9 млрд рублей. Об этом 14 октября сообщает из зала суда корреспондент RTVI.

Судья Ольга Евтеева согласилась с доводами надзорного ведомства. За несколько минут до этого, выступая в прениях, Момотов заявил, что не нарушал закон.

«Для меня то, что произошло, это шок. Я пришел в суд сам. Приехал из больницы. Я обеспокоен тем, что то, что произошло с моим именем, бросает тень и на судебную власть», — сказал Момотов.

Он предпочел не дожидаться вынесения решения по иску, заранее покинув зал.

Судебный процесс об изъятии у Момотова около ста объектов недвижимости на сумму свыше 9 млрд рублей был инициирован по запросу Генеральной прокуратуры.

Речь идет о 44 земельных участках и 51 объекте в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях. Активы использовались в гостиничном бизнесе, который, по мнению ГП, Момотов вел совместно с лидерами организованной преступной группировки (ОПГ) «Покровские» Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко.

По версии надзорного ведомства, активное развитие бизнеса стало возможным благодаря использованию судьей своего служебного положения. В итоге Момотов и компаньоны создали сеть бизнес-отелей Marton, в которую входят 40 гостиничных комплексов в разных регионах России.

Как утверждает сторона обвинения, отели Marton использовались в том числе для организации проституции. Комнаты и сауны отелей предоставлялись посуточно для оказания интимных услуг.

Еще одно обвинения Генпрокуратуры в адрес Момотова касается ухода от налогов. По мнению ГП, для уменьшения налоговой нагрузки бизнес искусственно дробился. В результате государству был нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн рублей.

Отдельно внимание в ходе судебных заседаний Генпрокуратура уделила обстоятельствам назначения Момотова на пост судьи Верховного суда. По словам обвинителя, этому способствовал экс-председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов. Кандидатуру Момотова одобрили несмотря на отсутствие у него требуемого опыта работы в судебной системе или правоохранительных органах.