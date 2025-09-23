Генпрокуратура России инициировала судебный процесс по изъятию в госсобственность почти сотни объектов недвижимости, которые, по ее данным, принадлежат председателю Совета судей Виктору Момотову, но оформлены на подставных лиц. Соответствующий иск был направлен заместителем генпрокурора в Останкинский районный суд Москвы, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По данным «Коммерсанта», иск подписал лично генеральный прокурор Игорь Краснов, кандидатуру которого на пост главы Верховного суда Совет судей во главе с Момотовым поддержал неделей ранее. В заявлении указывается, что Момотов нарушил запрет на предпринимательскую деятельность.

Надзорный орган утверждает, что для развития своего гостиничного бизнеса Момотов вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступной группировки (ОПГ) «Покровские» Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко.

По версии следствия, указанные лица наращивали свои активы коррупционными методами, используя служебное положение, совершая силовые захваты имущества и обеспечивая принятие неправосудных судебных решений.

Согласно материалам прокурорской проверки, в 2010 году Виктор Момотов и владелец сети отелей Marton Андрей Марченко получили вознаграждение за оказанные услуги в виде земельного участка площадью 1036 кв. м и двух нежилых зданий в Ростове-на-Дону, где впоследствии была возведена десятиэтажная гостиница «Marton Седова».

Далее, как установило надзорное ведомство, Момотов способствовал Марченко в легализации через суд еще 11 объектов недвижимости, расположенных в Краснодаре, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях.

Это позволило существенно нарастить общие, по версии прокуратуры, активы: в итоге на Марченко и подконтрольных ему лиц были оформлены 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, которые использовались для ведения гостиничного бизнеса, а также размещения банных комплексов и кальянных.

На основе этих активов Момотовым и Марченко была создана масштабная сеть бизнес-отелей Marton, объединившая 40 гостиничных комплексов в различных регионах России, включая Краснодарский край, Ростовскую область, Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Вологда и Москву. Совокупная стоимость этих активов превышает 9 млрд рублей.

Согласно материалам прокуратуры, ввод объектов в эксплуатацию осуществлялся с использованием схемы легализации под видом индивидуальных жилых домов.

По информации источников, Момотов систематически препятствовал попыткам госорганов оспорить такие действия в судебном порядке, обеспечивая принятие судебных решений в пользу Марченко по всем рассматриваемым делам, что, по версии обвинения, свидетельствует о злоупотреблении своим служебным положением в судебной системе.

Помимо этого, Генпрокуратура утверждает, что Момотов и его соответчик по делу Марченко допустили уклонение от уплаты налогов, пишет «Коммерсант». Сумма образовавшейся недоимки, которая остается непогашенной, оценивается ведомством более чем в 500 млн рублей.

В ответ на исковые требования надзорного ведомства Момотов инициировал внутреннюю проверку через комиссию судейского сообщества. Он, в частности, попросил проверить сведения о возможном нарушении им антикоррупционного законодательства. В Совете судей подчеркнули, что Момотов готов представить все необходимые документы после поступления официального иска в суд.

Что известно о Момотове

Виктор Момотов родился 30 мая 1961 года в поселке Гирей Краснодарского края. После службы на Черноморском флоте (1980-1983) он окончил юридический факультет Кубанского государственного университета (КубГУ) в 1988 году.

После выпуска из вуза Момотов остался там работать (1988-2010), пройдя путь от преподавателя до декана юридического факультета, параллельно защитив кандидатскую (1997) и докторскую (2003) диссертации по истории русского права.

В 2010 году Момотов был назначен судьей Верховного Суда России. За время работы в ВС занимал должности секретаря пленума (2013-2019), члена президиума (с 2019 года), а с 2016 года является председателем Совета судей России (переизбран в 2022 году).

Момотов также является автором более 200 научных работ по различным отраслям права. Награжден орденом Дружбы, имеет высший квалификационный класс судьи.