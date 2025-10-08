В Останкинском районном суде Москвы представитель Генеральной прокуратуры озвучил обвинения в адрес председателя Совета судей в отставке Виктора Момотова. По версии надзорного ведомства, он использовал свой служебный статус для прикрытия деятельности сети отелей Marton, пишет РБК.

Согласно заявлению прокуратуры, в данных заведениях предоставлялись комнаты посуточно и почасово, а также оказывались услуги интимного характера. Как утверждает обвинение, гостиничная сеть была создана при участии Момотова и использовалась для организации проституции.

Как заявил государственный обвинитель, Момотов систематически использовал свой служебный статус и судейскую неприкосновенность для сокрытия предпринимательской деятельности. «Речь идет не только о гостиничном бизнесе, но и о противоправной деятельности — организации интим-услуг, предоставлении почасовых комнат и саун», — отметил прокурор.

Также представитель надзорного ведомства сообщил о налоговых нарушениях: по его словам, обвиняемый искусственно дробил бизнес, причинив государству ущерб свыше 500 млн рублей, который до сих пор не возмещен.

Конфискация активов Чернова

В ходе заседания прокуратура обратила внимание на обстоятельства назначения Момотова судьей Верховного суда. Как отметил обвинитель, этому способствовал бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, несмотря на отсутствие у Момотова предыдущего опыта работы в судебной системе или правоохранительных органах.

По информации Генпрокуратуры, ранее Красногорский городской суд Московской области удовлетворил иск надзорного ведомства и постановил конфисковать в пользу государства активы Александра Чернова на общую сумму порядка 13 млрд рублей. В перечень изъятого имущества вошли:

25 земельных участков;

19 коммерческих объектов недвижимости;

18 офисных помещений;

12 квартир;

13 машино-мест.

Всего в федеральную собственность перешло 87 объектов недвижимости. По утверждению представителей прокуратуры, впоследствии Виктор Момотов оказывал системное покровительство Чернову, используя свое служебное положение.

Исковые требования и позиция защиты

В ходе судебного заседания Виктор Момотов категорически отверг все предъявленные обвинения, заявив об отсутствии в материалах дела каких-либо доказательств его причастности к коррупционной деятельности.

«В соответствии с законами о статусе судьи я их не нарушал и обогащением не занимался. Чернова я видел последний раз пять лет назад — у нас не было никаких отношений. К имуществу Марченко я не имею никакого отношения», — сказал он.

Заявление от заместителя Генпрокурора России с требованием об обращении в государственную собственность имущества Момотова поступило в Останкинский районный суд 23 сентября. В иске надзорное ведомство ходатайствует о конфискации почти 100 объектов недвижимости общей оценочной стоимостью порядка 9 млрд рублей.

Согласно исковому заявлению, Момотов принимал непосредственное участие в организации и развитии гостиничного бизнеса вместе с предпринимателем Андреем Марченко (владельцем сети Marton), а также членами организованного преступного формирования «Покровские» Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко.

По данным прокуратуры, формальное оформление активов осуществлялось на подставных лиц, включая родственников судьи, при сохранении реального контроля с его стороны. В результате на Марченко и аффилированные компании было зарегистрировано 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, составивших основу сети Marton — порядка 40 гостиниц в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской и других регионах. Оценочная стоимость данного имущества, по расчетам надзорного ведомства, превышает 9 миллиардов рублей.

Ранее в комментарии РБК Момотов характеризовал приведённые в иске утверждения как клеветнические. Вскоре после предъявления исковых требований он сложил с себя полномочия судьи и члена президиума, а также покинул пост секретаря пленума Верховного суда. На текущий момент за ним сохраняется исключительно статус судьи в отставке.