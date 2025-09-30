Октябрьский суд Краснодара арестовал, владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, предпринимателя отправили в СИЗО по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщил его адвокат Иван Дворовенко, ссылаясь на решение суда, передает РАПСИ.

Марченко — один из ответчиков по антикоррупционному иску Генпрокуратуры в отношении судьи Верховного суда (ВС) в отставке Виктора Момотова. В нем ведомство требует изъять в пользу государства около сотни объектов гостиничного бизнеса, преимущественно отелей Marton, считая, что они принадлежат Момотову через подставных лиц в нарушение антикоррупционного законодательства.

Иск был направлен 23 сентября в Останкинский районный суд Москвы. Заседание по нему назначено на 8 октября, сообщает РАПСИ. Сейчас идут подготовительные мероприятия, в ходе которых адвокат Иван Дворовенко дал комментарии журналистам.

«Мой доверитель был арестован в конце сентября по делу об особо крупном мошенничестве. <…> При этом он хочет участвовать лично по видеосвязи при рассмотрении гражданского иска об изъятии имущества», — приводит агентство его слова.

В разговоре с РИА Новости Дворовенко отметил, что Марченко был арестован еще до подачи иска Генпрокуратуры в столичный суд. Он подтвердил, что бизнесмен хочет участвовать в заседании.

«Но поскольку он в СИЗО, мы будем как-то налаживать связь», — добавил защитник.

Сам Момотов находясь в статусе судьи ВС обладает неприкосновенностью, причем даже после выхода в отставку. Тем не менее он ранее выразил готовность предоставить Останкинскому суду пояснения и необходимые документы и во вторник лично участвовал в подготовительной беседе, которая прошла в закрытом режиме.

Отели, бани и кальянные: дело Момотова и Марченко

Помимо Виктора Момотова и Андрея Марченко, ответчиками по иску в карточке суда значатся Иван Марченко и ООО «Гостиница “Вологда”». Иван Марченко — это сын краснодарского отельера, поясняет «Коммерсантъ».

Общая рыночная стоимость недвижимости, которую требует изъять Генпрокуратура, оценивается в 9 млрд рублей. По версии надзорного ведомства, Момотов сформировал эти активы в результате незаконной предпринимательской деятельности в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях. Объекты при этом оформлялись на подконтрольных судье доверенных лиц, считают прокуроры.

Как говорится в исковом заявлении, с которым ознакомился «Ъ», гостиничным бизнесом Момотов занялся вместе с Марченко-старшим еще в 2007 году, но не прекратил ее, как того требовал закон, когда вошел в состав судей Верховного суда в 2010 году. Вместо этого Момотов продолжил развивать сеть гостиниц через подставных лиц, в том числе совместно с членами ОПГ «Покровские», считают в Генпрокуратуре.

Более того, Момотов использовал в незаконной предпринимательской деятельности свое положение и судейские полномочия, утверждается в иске. В частности, он таким образом легализовал новые здания под будущие отели, которые возводились с нарушениями требований градостроительного и земельного законодательства, следует из результатов проверки.

Согласно иску, Андрей Марченко, которого в документе называют «краснодарским представителем криминалитета», смог таким образом через Момотова легализовать 11 объектов недвижимости в Краснодаре, а также в Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях.

Всего же на Марченко и подконтрольных ему лиц было оформлено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, где теперь размещены отели, банные комплексы и кальянные. Все это стало основой для создания сети бизнес-отелей Marton, привела данные прокуратура.

На странице самого Андрея Марченко во «ВКонтакте» сказано, что у него более 50 отелей в шести регионах России, а своей целью бизнесмен обозначил открытие 10 тыс. отелей Marton по всему миру.

Налоговое дело против Марченко и уход на СВО

Андрей Марченко уже попадал в поле зрения правоохранителей. В середине марта 2023 года управление Следственного комитета (СК) по Краснодарскому краю совместно с ФСБ провело у него обыски по подозрению в «многомиллионном уклонении от уплаты налогов» (ч.2 ст. 198 УК).

По данным следствия, с осени 2017 года доход Марченко превысил 150 млн рублей, в связи с чем тот утрачивал право пользоваться упрощенной системой налогооблоожения и должен был платить НДС. Однако, чтобы избежать этого, отельер начал дробить бизнес и предоставлял в налоговые органы недостоверные сведения. В результате с 2017 по 2019 год сумма недоплаты налогов составила 97,5 млн рублей, утверждалось в сообщении кубанского СК.

На фоне возбуждения против него уголовного дела Марченко в апреле 2023 года объявил об уходе добровольцем на военную операцию. Как утверждал 50-летний бизнесмен, он принял такое решение еще за полгода до этого, но не подходил по возрасту, однако впоследствии получил предписание и решил отправиться в Запорожскую область.

«Я решил, что лучше пойду я, человек с опытом, чем пацаны 22-23 лет. Со мной идут мои охранники, тоже добровольцами. Без нас не справятся. Мы всех победим. Я в разведку иду, в самое боевое подразделение. Мы должны защитить Русский мир, защитить Родину. Мы поставили в известность Следственный комитет, пусть по уголовному делу сами уже разбираются», — цитировало его региональное издание «Блокнот».

В ноябре того же года Марченко сообщил, что попал под обстрел и оказался в госпитале с ранением.