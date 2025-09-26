Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла решение о прекращении полномочий председателя Совета судей Виктора Момотова. Это связано с его личным заявлением об отставке, говорится в пресс-релизе ВККС на ее сайте.

Решение Момотова последовало за обращением Генпрокуратуры в суд с требованием изъять у него активы на общую сумму более 9 млрд рублей. Надзор утверждает, что судья нарушал закон, совмещая исполнение своих профессиональных обязанностей с ведением предпринимательской деятельности в гостиничной сфере.

Согласно позиции прокуратуры, Момотов осуществлял коммерческую деятельность совместно с бизнесменом Андреем Марченко, который является владельцем известной сети отелей Marton. Исковое заявление с этими претензиями было направлено в Останкинский районный суд Москвы.

Прокуратура требует обратить в доход государства 95 объектов — 44 земельных участка и 51 объект недвижимости в Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областях, а также в Москве. Все они, по версии следствия, используются для оказания гостиничных услуг. Первое заседание по делу назначено на 30 сентября.

Узнав об иске, Момотов инициировал обращение в профильную комиссию Совета судей России, отвечающую за противодействие коррупции и урегулирование конфликтов интересов. Целью его обращения стала организация проверки информации о возможном нарушении им антикоррупционного законодательства.

В беседе с РБК Момотов пояснил, что принял решение об отставке для сохранения авторитета судебной власти. Он отметил, что, несмотря на презумпцию добросовестности, складывающаяся вокруг его имени ситуация наносит ущерб репутации судебной системы, которую он высоко ценит.

«Собираюсь в освобождающееся время защищать всеми законными способами свое доброе имя», — добавил Момотов.

Он также уточнил, что остается главой Совета судей, имея статус отставного судьи. Вместе с тем, как отметил Момотов, судейский иммунитет не защищает от гражданско-правовой ответственности по коррупционным делам, которые ему инкриминируются.

Ранее в беседе с «Коммерсантом» он отверг обвинения, изложенные в антикоррупционном иске надзорного ведомства, охарактеризовав их как заведомо ложные и «клеветнические».