Администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки наличных долларов в Ирак и заморозила часть программ сотрудничества в сфере безопасности с иракскими военными. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на иракских и американских чиновников, эти меры направлены на давление на Багдад с целью ликвидации поддерживаемых Ираном вооруженных формирований.

По данным издания, Министерство финансов США заблокировало поставку почти $500 млн наличными — средств от продажи иракской нефти, которые хранились на счетах в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Предполагалось, что деньги будут доставлены в Ирак грузовым самолётом. Также Вашингтон уведомил Багдад о приостановке финансирования ряда программ по борьбе с терроризмом и военной подготовке до прекращения атак боевиков и принятия мер против вооружённых группировок.

Ранее в этом месяце США вызвали посла Ирака после удара беспилотника по крупному американскому дипломатическому объекту в Багдаде. Это произошло на фоне серии атак дронов, ответственность за которые, по утверждению Вашингтона, несут поддерживаемые Ираном «террористические группировки».