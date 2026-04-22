Астана получила неподтвержденную информацию о невозможности транзита казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию, при этом официальных сообщений от Москвы по этому поводу не было. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов журналистам в среду, 22 апреля, передает «Интерфакс».

«По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было», — заявил он.

Аккенженов добавил: «По неофициальным источникам мы знаем, что это правда».

Он предположил, что Россия может остановить транзит казахстанской нефти по «Дружбе» в Германию из-за ударов по инфраструктуре.

«Российская сторона, опять-таки по неофициальным источникам, заявляет о неимении технической возможности по прокачке казахстанской нефти. Скорее всего, это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Я делаю такое допущение», — сказал глава казахстанского Минэнерго.

Как отметил Аккенженов, Казахстан не планировал отгружать нефть в Германию в мае: «На май у нас транзит через Атырау — Самара по направлению далее в нефтепровод «Дружба» и далее на завод (в город) Шведт у нас ноль», — уточнил он.

По его словам, поставки нефти из Казахстана обеспечивают 20-30% потребления нефтеперерабатывающего завода в германском Шведте, пишет ТАСС.

В то же время Аккенженов указал, что республика не планирует снижать добычу нефти из-за информации о невозможности ее прокачки по «Дружбе» в мае. Он заверил, что у Астаны есть возможность перераспределить объемы по другим направлениям, в том числе в Китай. Министр также отметил, что поставки нефти на экспорт из страны по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) осуществляются стабильно.

В целом по «Дружбе» Казахстан планировал поставить в 2026 году около 3 млн тонн нефти, рассказал Аккенженов. Транзит сырья из республики по этому трубопроводу будет возобновлен, как только появится техническая возможность, добавил глава Минэнерго республики.

Накануне Reuters сообщил со ссылкой на источники, что Россия собирается прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию по «Дружбе» с 1 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не в курсе этой информации и переадресовал запрос в профильные компании.

В середине февраля о приостановке прокачки нефти по «Дружбе» сообщили Словакия и Венгрия, объяснив это тем, что было зафиксировано повреждение нефтепровода на Украине. 21 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев завершил ремонт трубопровода. На следующий день в венгерской нефтегазовой компании MOL сообщили, что Украина готова возобновить транзит нефти по «Дружбе».