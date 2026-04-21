Россия намерена прекратить поставки нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» с 1 мая. Об этом, как сообщает Reuters, заявили три источника в отрасли. По их словам, обновленный график экспорта уже направлен в Казахстан и Германию.

Речь идет о поставках через российскую инфраструктуру, которые в 2025 году составили 2,146 млн тонн (около 43 тыс. баррелей в сутки), что на 44% больше показателя 2024 года.

В первом квартале 2026 года экспорт достиг 730 тыс. тонн. Прекращение транзита может усилить неопределенность в обеспечении Германии топливом на фоне перебоев в поставках с Ближнего Востока и разрыва энергетических связей с Россией после начала конфликта на Украине.

Остановка прокачки нефти затронет два НПЗ на востоке Германии, в частности НПЗ в Шведте, который перерабатывает около 12 млн тонн нефти в год. Полная остановка поставок может сократить загрузку завода примерно на 17%. Топливо предприятия используется для большинства автомобилей в Берлине и Бранденбурге. Эти НПЗ принадлежат TotalEnergies Leuna plant и PCK Schwedt. Раньше они принадлежали «Ростефть PJSC», после начала конфликта России и Украины правительство Германии забрало контроль над ними.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о планах остановки экспорта: «Мы постараемся это проверить». Минэнерго России, а также власти Казахстана и Германии на запросы Reuters не ответили.