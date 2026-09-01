Правительство Германии официально обвинило Россию в атаке на аэропорт в Лейпциге 4 августа. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт. Его коллега, глава МИД республики Йохан Вадефуль объявил, что генконсульство России в Бонне будет закрыто с 18 сентября, а контракт на использование «Русского дома» в Берлине — расторгнут. Прямая трансляция шла в немецких СМИ.

По словам Добриндта, атака была совершена «по поручению российских государственных органов».

«Правительство Германии пришло к выводу, что Россия несет ответственность за гибридную атаку на аэропорт Лейпцига. Мы предполагаем, что Германия станет целью дальнейших гибридных атак со стороны России», — заявил министр внутренних дел ФРГ.

По словам Йохана Вадефуля, посол России в Берлине Сергей Нечаев вызван в МИД ФРГ.

Также Вадефуль сообщил, что усилится давление на «теневой флот» России, а «граждане России будут подвергаться более строгому контролю при въезде в Германию».

С какой именно даты расторгается контракт, регулирующий работу «Русского дома» в Берлине, он не уточнил.

Как писал RTVI, есть два германо-российских соглашения, которые касаются этой сферы. Соглашение от 5 мая 2013 года регулирует использование земли на Фридрихштрассе в Берлине. Оно было заключено на 99 лет.

Другое межправительственное соглашение было заключено 4 февраля 2011 года — оно касается «деятельности культурных и информационных центров». Конкретно этот контракт «может быть расторгнут в одностороннем порядке каждые пять лет». Как писал Spiegel, следующий крайний срок, когда федеральное правительство может расторгнуть соглашение, настанет 7 июня 2027 года.

Как заявила RTVI по горячим следам официальный представитель МИД России Мария Захарова, «на все антироссийские решения Берлина Москва даст ответ».

В ночь с 4 на 5 августа в зоне безопасности аэропорта Лейпциг/Галле между украинскими грузовыми самолетами Ан-24 был обнаружен беспилотник, начиненный взрывчаткой. Следователи полагают, что беспилотник столкнулся с одним из транспортных самолетов. Часть квадрокоптера позже была найдена на крыле Ан-24, где размещены топливные баки. Сам беспилотник был обнаружен лежащим на земле. Детонатор взрывного устройства, по всей видимости, не сработал.