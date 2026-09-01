Москва даст ответ на все антироссийские решения со стороны Берлина. Об этом заявила RTVI официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обвинения властей Германии в адрес России из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

«Придумали повод. При этом сам Берлин полностью замаран как разжиганием украинского конфликта, так и участием в терактах против мирных жителей. Русский дом давно им не давал покоя. Поэтому искали, за что зацепиться. На все антиросссийские решения Москва даст ответ», — сказала Захарова.

Во вторник правительство Германии возложило на Россию вину за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига 4 августа. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что речь идет о «гибридной атаке», совершенной «по поручению российских государственных органов». Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль объявил, что генконсульство России в Бонне будет закрыто с 18 сентября, а контракт на использование «Русского дома» в Берлине — расторгнут. Посол России в Берлине Сергей Нечаев вызван в МИД ФРГ.

В ночь с 4 на 5 августа в зоне безопасности аэропорта Лейпциг/Галле между украинскими грузовыми самолетами Ан-24 был обнаружен беспилотник, начиненный взрывчаткой. Следователи полагают, что дрон столкнулся с одним из транспортных самолетов. Часть бесплиотника позже была найдена на крыле Ан-24, где размещены топливные баки. Само летательное устройство было обнаружено лежащим на земле. Детонатор взрывного устройства, по всей видимости, не сработал.