Второго пилота Flydubai, подозреваемого в нападении на командира рейса Дубай — Тель-Авив, ранее отстранили от полетов в Омане из-за опасений относительно его радикальных взглядов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагаемого нападавшего СМИ идентифицировали как гражданина Омана Хамама аль-Хаммами. По данным WSJ, ограничения на полеты не помешали его последующему трудоустройству во Flydubai. При этом газете не удалось установить, передавал ли Оман другим государствам или авиакомпаниям сведения о подозрениях в его радикализации. Flydubai отказалась комментировать обстоятельства до завершения расследования.

Одновременно появились вопросы к проверке экипажа израильской стороной. Как сообщило 4 октября Associated Press, власти ОАЭ заранее передали Израилю список пассажиров и членов экипажа, включая их гражданство. По словам региональных чиновников, израильская сторона не сообщила о подозрениях в отношении кого-либо из находившихся на борту.

Служба внутренней безопасности Израиля ШАБАК заявила, что проверка списков иностранных рейсов относится к ответственности Минтранса. Министр транспорта Мири Регев, напротив, указала на ответственность силовых ведомств и заявила, что ее министерство не получало списка или предупреждений.

В отдельном разъяснении Минтранс сообщил, что Flydubai письменно подтвердила проведение необходимых проверок экипажей и соблюдение ограничений по гражданству при назначении пилотов на рейсы в Израиль. Само ведомство, по его утверждению, доступа к полетным спискам не имело. При этом Налоговое управление Израиля, в структуре которого работает центр обработки данных авиапассажиров, подтвердило получение списка от перевозчика, пишет The Times of Israel.

Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Саиф аш-Шамси 3 октября сообщил предварительные результаты расследования: второй пилот пытался совершить террористический акт, напал на командира в кабине с аварийным топором и попытался захватить управление самолетом.

По словам прокурора, следствие продолжает устанавливать мотивы и возможные связи подозреваемого, изучает вещественные и цифровые доказательства. Окончательные выводы обещано опубликовать после завершения необходимых процедур.

Утром 5 октября Reuters сообщило со ссылкой на двух израильских чиновников, знакомых с расследованием, что аль-Хаммами рассказал следователям ОАЭ о подготовке нападения еще до устройства во Flydubai. Третий источник агентства утверждает, что целью был аэропорт Бен-Гурион. Официального подтверждения этих подробностей от властей ОАЭ в публикации нет.

Нападение произошло 30 сентября на рейсе FZ1073. После резкой потери высоты пассажиры и члены экипажа обезвредили второго пилота. Находившийся на борту резервный пилот посадил самолет в Табуке, на северо-западе Саудовской Аравии. Подозреваемого задержали; 1 октября его и пострадавшего командира перевезли в Абу-Даби после разрешения врачей. Расследование возглавляют ОАЭ.