В Испании пройдут досрочные выборы 29 ноября. Об этом заявил премьер-министр королевства Педро Санчес, передает газета El País.

Также глава испанского правительства объявил о роспуске парламента.

«Пришло время испанскому народу решить, какое будущее он хочет для себя и для своей страны», — сообщил Санчес.

По словам премьер-министра, правительство «допустило ошибки», а для «достижения большего необходимо обновить и расширить поддержку народа».

«Наконец-то Испания выскажет свое мнение; наконец-то испанский народ примет решение. Снова выскажется большинство, а не лишь немногие», — заявил лидер Народной партии (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо.

Речь идет о выборах в обе палаты парламента (Генеральные кортесы): в Сенат и Конгресс депутатов. Сейчас в обеих палатах большинство у ИСРП (Испанской социалистической рабочей партии), а Народная партия находится в оппозиции вместе с крайне правой Vox.

В Конгресс депутатов избираются 350 человек, а в Сенат — 208, еще 46 назначаются законодательными собраниями автономных сообществ.