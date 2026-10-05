Порядка 20 млрд рублей планируется выделить на форс-мажорные обстоятельства, связанные с подготовкой к зиме. Об этом корреспонденту RTVI заявила член комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

Внесенный в Госдуму правительством проект федерального бюджета предполагает выделение в 2027 году 20 млрд рублей на финансирование мероприятий «по обеспечению защиты, безопасности, сохранности и эксплуатации материальных объектов» в сфере ЖКХ, обратил внимание RTVI.

Эти средства пойдут на создание резервных источников электроснабжения, в том числе на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения. Деньги предполагается направить и на запасы необходимых материалов и оборудования.

Кроме того, правительство предлагает профинансировать создание запасов твердого и жидкого топлива, аварийных источников водоснабжения и децентрализацию систем теплоснабжения, следует из документа.

«В проекте федерального бюджета на 2027—2029 годы есть новация, связанная с подготовкой инфраструктуры к зиме. Регионы могут не справляться, поэтому заложены средства на форс-мажорные обстоятельства», — сказала Разворотнева.

Парламентарий обратила внимание на то, что «правительство год за годом усиливает контроль за подготовкой инфраструктуры к зиме».

«В прошлом году мы приняли закон, по которому, в том числе, должны проходить обязательные учения с участием ресурсоснабжающих компаний и управляющих органов местного самоуправления. Изменилось подписание паспортов готовности к зиме, в контроль за качеством содержания домов включили Государственную жилищную инспекцию. Ну и понятно, что Минстрой постоянно мониторит ситуацию», — рассказала собеседница RTVI.

По данным Минстроя, износ коммунальных сетей в России составляет 40%. В марте глава ведомства Ирек Файзуллин в ходе Национального форума технологий, техники и повышения производительности труда в ЖКХ заявлял, что «износ сетей является очень высоким», в некоторых регионах до 80% сетей нуждается в замене.