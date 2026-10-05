Определенно есть вероятность, что «спящие» террористы внедрились в транспортную инфраструктуру, включая самолеты и железные дороги. Такое мнение в беседе с RTVI высказал доцент Еврейского университета в Иерусалиме, израильский историк военного дела и спецслужб Дани Орбах. Так эксперт прокомментировал недавнее происшествие на борту авиакомпании flydubai, который, по версии следствия, попытался захватить пилот-джихадист.

«Безусловно, — ответил Дани Орбах на вопрос о том, насколько велика вероятность, что «спящие» террористы проникли в транспортную инфраструктуру. — Проблема в том, что скрытую и индивидуальную радикализацию через Интернет очень трудно выявить вовремя».

Собеседник RTVI признал, что если бы злоумышленник сумел осуществить свой замысел, то в мире заговорили бы о «втором 11 сентября».

«Я думаю, что это определенно могло бы быть [новое] 9/11, если бы не героизм индийского пилота и некоторых израильских пассажиров, один из которых потянул штурвал на себя, что он почерпнул из телешоу. Также повезло, что на борту находились обученные пилоты, которые смогли посадить самолет в тяжелых условиях и со сломанным хвостом», — заключил Дани Орбах.

По последним данным следствия, оманский пилот Хамам аль-Хаммами намеревался использовать самолет для совершения масштабного теракта в тель-авивском аэропорту «Бен-Гурион».