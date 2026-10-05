По итогам обработки более 90% бюллетеней определился новый состав Президиума Боснии и Герцеговины. Желька Цвиянович и Денис Бечирович получили второй мандат, тогда как Дарияна Филипович одержала победу в борьбе за место, предназначенное представителю хорватского народа, сообщает РТРС.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии БиГ, Желька Цвиянович, кандидат от Союза независимых социал-демократов (СНСД), уверенно победила в выборах сербского члена Президиума. После обработки данных более 90% бюллетеней она получила 288 606 голосов или 55,41%.

Второе место занял кандидат Сербской демократической партии (СДС) Маринко Божович — 134 782 голоса (26,50%). Представитель «Списка за справедливость и порядок» Небойша Вуканович набрал 91 817 голосов (18,08%).

Таким образом, Цвиянович сохранит место в коллективном органе высшей власти БиГ еще на один срок. Ранее она заявила, что результат стал большой победой СНСД и показал, что партия является политической силой Республики Сербской.

В борьбе за пост бошнякского члена Президиума вторую победу подряд одержал Денис Бечирович. Он получил 206 684 голоса (38,12%), опередив Бакира Изетбеговича, набравшего 184 230 голосов (33,98%). Третьим стал Семир Эфендич — 139 608 голосов (25,75%), еще 11 657 (2,15%) голосов получил Фахрудин Радончич.

Хорватское место в Президиуме получила Дариана Филипович от Хорватского демократического союза Боснии и Герцеговины (ХДС БиГ). По предварительным итогам она набрала 107 242 голоса (46,55%). Ее соперники Славен Ковачевич и Зденко Лучич получили соответственно 70 428 (30,57%) и 52 712 голосов (22,88%).

Что такое Президиум БиГ

Президиум Боснии и Герцеговины — коллегиальный орган, состоящий из трех представителей: сербского, бошняцкого и хорватского народов, которые избираются на четыре года. Решения принимаются совместно, а пост председателя Президиума поочередно переходит к каждому из трех членами по принципу ротации; орган, в частности, представляет страну во внешней политике и участвует в принятии ключевых государственных решений.

СНСД сохраняет позиции

По предварительным результатам, в Народную скупщину Республики Сербской (НСРС) проходят десять политических сил. Больше всего мандатов получает Союз независимых социал-демократов (СНСД), далее идут Движение «Безопасная Сербская» (ПСС) и Сербская демократическая партия (СДС). За ними следуют Демократический народный союз — Народная партия Сербской (ДНС—НПС), Социалистическая партия — ДЕМОС (СП—ДЕМОС) и «Объединенная Сербская», а также — Социалистическая партия Сербской (СПС) и «Список за справедливость и порядок». Минимальное число мандатов получают Республиканская партия Сербской и «Коалиция за государство».

Наибольшее число голосов здесь получил Игор Додик (сын Милорада Додика, главы СНСД, экс-президента Республики Сербской) — 19 131. Вторым стал лидер движения «Безопасная Сербская» Драшко Станивукович с 16 361 голосом.

Выборы президента Республики Сербской

На выборах президента Республики Сербской кандидат Союза независимых социал-демократов (СНСД) Саво Минич получил 269 290 голосов. Его соперник, кандидат Сербской демократической партии (СДС) Бранко Блануша, набрал 216 867 голосов.

Таким образом, разница между кандидатами составила 52 423 голоса. По данным на этот момент, обработано более 90% избирательных участков.

Кандидат на пост президента Республики Сербской от Союза независимых социал-демократов (СНСД) Саво Минич, по предварительным результатам одержавший победу на выборах, поблагодарил жителей республики за поддержку и заявил, что намерен быть президентом всех граждан — как тех, кто проголосовал за него, так и тех, кто его не поддержал.

«Мы вышли к народу, обеспечиваем стабильность и будем продолжать в том же духе. Я воспринимаю это как ответственность», — сказал Минич.

Он также отметил, что СНСД является партией с четким видением дальнейшего развития, добавив, что Республика Сербская одной из первых сформирует новую власть.

Лидер СНСД Милорад Додик объявил о победе партии на всех уровнях выборов в Республике Сербской и поблагодарил жителей за оказанную поддержку. По его словам, результат СНСД сопоставим с показателями партии примерно 20-летней давности. Додик заявил, что вместе с коалиционными партнерами СНСД рассчитывает получить две трети мест в Народной скупщине Республики Сербской. Он также подчеркнул, что партия намерена продолжать нынешний политический курс и не собирается менять свои основные политические ориентиры.

Выборы в Боснии и Герцеговине: «Республика Сербская укрепила позиции»

Александр Павич, политолог и депутат парламента Сербии, занимавший пост политического советника президента Республики Сербской Биляны Плавшич в 1996-97 годах, в комментарии RTVI оценил результаты выборов в Боснии и Герцеговине как исключительный успех для Республики Сербской — сербского автономного образования в составе Боснии и Герцеговины. По его словам, победа правящей коалиции во главе с Милорадом Додиком и СНСД (Союз независимых социал-демократов) была предсказуемой и дает команде Додика «солидный мандат» на четыре года.

«Победа не вызывала сомнений»

Павич называет итоги выборов «исключительными для Республики Сербской» и подчеркивает, что правящая команда укрепила свои позиции на всех уровнях. Оппозиция, по его мнению, проиграла из-за отсутствия программы: «У оппозиции просто не было никакой политики, кроме как „нам не нравится Додик, голосуйте за нас“. Это ничто».

«Победа просто не вызывала сомнений, и это самое главное. Теперь у них есть солидный мандат на управление страной в течение следующих четырех лет и продолжение этого пути. Это награда за очень принципиальную и смелую политику, которую они проводили», — сказал Павич.

Баланс в Президиуме Боснии и Герцеговины

Один из ключевых выводов Павича — изменение баланса сил в Президиуме Боснии и Герцеговины (коллективный глава государства, куда входят представители босняков, сербов и хорватов). Он отмечает, что хорваты «наконец-то получат своего настоящего представителя», а сербский член Президиума Желька Цвиянович победила «очень убедительно». Это, по его словам, положит конец ситуации, когда, как он выражается, «фальшивый хорватский член» Желько Комшич фактически представлял «мусульманское Сараево».

«Теперь все будет просто, баланс сил в Президиуме изменится, и это будет хорошо для всех», — говорит Павич.

Отношения с Москвой и Вашингтоном, давление на Сараево

Павич указывает, что складывающаяся после выборов новая конфигурация власти «имеет наилучшие связи и отношения с Москвой, одновременно постоянно улучшая отношения с Вашингтоном». При этом он связывает успех Додика с жесткой позицией по Сараево: «Милорад Додик ясно дал понять, что либо выборы пройдут успешно, либо у Республики Сербской больше не будет никаких дел с Сараево».