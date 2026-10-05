Депутат ландтага Бранденбурга Свен Хорнауф из BSW собирает межпартийную делегацию для восстановления контактов с Беларусью и Россией, в том числе приостановленных связей между городами-побратимами. В ноябре группа должна отправиться в Беларусь, а аналогичную поездку в Россию политик планирует на апрель 2027 года, сообщает Märkische Oderzeitung.

По словам Хорнауфа, в поездке в Беларусь намерены участвовать от 30 до 40 человек. Большинство из них не состоят в политических партиях, однако среди потенциальных участников депутат назвал представителей BSW, «Зеленых» и правой «Альтернативы для Германии». Окончательный состав делегации должны определить после серии подготовительных встреч.

С 6 по 11 ноября группа из родного для Хорнауфа Франкфурта-на-Одере собирается посетить Витебск. Часть участников планирует также отправиться в Минск и другие белорусские города, которые до ухудшения отношений поддерживали партнерские связи с муниципалитетами Германии.

Хорнауф объясняет инициативу желанием восстановить контакты непосредственно между жителями городов независимо от отношений на уровне правительств.

«Необходимо, чтобы снова существовали нормальные регулярные контакты непосредственно на уровне людей и чтобы общий политический климат — независимо от того, какая сторона его определяет, — им не препятствовал», — заявил депутат.

Следующим этапом должна стать Россия. По словам Хорнауфа, аналогичную поездку он рассчитывает организовать в апреле 2027 года. Одной из целей станет восстановление муниципальных и общественных контактов, оказавшихся замороженными после начала СВО на Украине в 2022 году.

Согласно проведенному в 2026 году опросу Redaktionsnetzwerk Deutschland, из примерно 100 немецких муниципалитетов с российскими партнерами только Шиффвайлер в Сааре полностью разорвал связи — с Фрунзенским районом Санкт-Петербурга. Около 40% сохранили неформальные контакты, а 42% готовы восстановить официальное сотрудничество после мирного урегулирования на Украине.

Сам Хорнауф уже предпринимал шаги по восстановлению контактов с российской стороной. Весной 2026 года он был одним из инициаторов визита членов и сторонников BSW в посольство России в Берлине. Политика также критиковали за поддержку отдельных инициатив АдГ в земельном парламенте.