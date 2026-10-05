Глава Краснодара Евгений Наумов 5 октября досрочно ушел в отставку спустя почти четыре года после назначения. Решение на внеочередном заседании приняла городская дума, сообщает «Коммерсантъ». Наумов должен был руководить городом до ноября 2027 года.

Об отставке первым сообщил депутат городской думы от КПРФ Александр Сафронов. «Ъ-Кубань» подтвердили информацию два источника в городской администрации. Пока официально не объявлено и о том, кто будет исполнять обязанности главы Краснодара. Первым заместителем мэра остается Дмитрий Васильев, назначенный на этот пост вскоре после прихода Наумова.

Уход Наумова не стал полной неожиданностью. Еще в конце сентября власти края начали новую процедуру отбора кандидатов на должность главы Краснодара, хотя пятилетний срок действующего мэра истекал только в ноябре 2027-го. По новым правилам городская дума должна выбрать главу минимум из двух кандидатов, которых представит губернатор Краснодарского края после предварительного отбора специальной комиссией.

Наумов сам пришел в кресло мэра через конкурсную систему. 9 ноября 2022 года депутаты городской думы выбрали его из пяти кандидатов, прошедших отбор: за бывшего вице-губернатора проголосовали 40 из 41 присутствовавшего депутата. Фракция КПРФ бойкотировала голосование, потребовав вернуть прямые выборы главы города. До назначения Наумов с октября 2021 года работал заместителем губернатора Вениамина Кондратьева.

Фактически вся чиновничья карьера Наумова была связана с Краснодаром и краевой администрацией. Он родился в городе в 1980 году, в 2004-м пришел главным специалистом в департамент финансов мэрии, затем работал в градостроительном и жилищном блоках. В 2015 году стал вице-мэром, после нескольких переходов между городской и краевой администрациями в 2020-м занял пост первого заместителя главы Краснодара, а год спустя — вице-губернатора.

Одним из первых громких эпизодов его срока стала отмена концерта Ани Лорак весной 2023 года. Наумов заявил, что выступление украинской певицы в Краснодаре «неизбежно» отменят, и выразил опасение, что заработанные в городе деньги в конечном счете могут пойти на поддержку Украины. Лорак в ответ говорила, что не финансировала ВСУ и не поддерживает насилие. Концерт, назначенный на 27 апреля, действительно отменили.

Через два месяца Наумов оказался в центре еще одной культурной истории. После того как в краснодарском караоке-клубе посетители исполнили песню Верки Сердючки «Гулянка», мэр поручил провести работу со всеми городскими караоке-клубами и «исключить возможность подобных инцидентов». Полиция тогда начала отдельную проверку заведения.

В том же 2023 году Краснодар по инициативе Наумова начал избавляться от иностранных слов на вывесках. Мэр называл большое количество англоязычных надписей «непатриотичным», после чего гордума единогласно утвердила ограничения на иностранные языки и транслитерацию в вывесках, сделав исключение для зарегистрированных товарных знаков.

Еще одним заметным решением стали ограничения для уличных музыкантов. С марта 2026 года выступления в Краснодаре разрешили только в определенные часы и в согласованных местах, а заявку с программой и перечнем композиций обязали подавать за 20 рабочих дней. Под запрет попали произведения с политической агитацией, ненормативной лексикой и формулировками, которые власти сочтут противоречащими общественной морали и нравственности. Юристы впоследствии указывали, что столь длительное предварительное согласование и контроль репертуара могут вызвать вопросы с точки зрения конституционных ограничений.

Но самым продолжительным внутренним конфликтом последних лет стал проект храма на Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне. Власти отвели под него часть благоустроенной зеленой зоны. Согласно опубликованному проекту, высота сооружения с крестом должна составить около 70 метров, площадь застройки — более 3,2 тыс. кв. м. Храм планируется посвятить защитникам Отечества.

Жители Юбилейного выступили не против самого храма, а против выбранного для него места. Они утверждали, что микрорайон и без того испытывает недостаток зеленых и общественных пространств, а мэрия отклонила более тысячи возражений против проекта. В ноябре 2025 года активисты начали собирать подписи уже за отставку Наумова, обвиняя его в нежелании лично обсуждать строительство с жителями.

Несмотря на протесты, в январе 2026 года Наумов подписал документы по планировке и межеванию территории. Проект продолжил движение вперед, а летом на набережной начались проектно-изыскательские работы. 29 сентября — менее чем за неделю до отставки мэра — Первомайский районный суд Краснодара начал рассматривать иск жительницы Юбилейного микрорайона к администрации и Наумову с требованием признать незаконными январские постановления, связанные с выделением земли под храм.

При Наумове городские власти одновременно занимались более традиционными для мэрии проблемами — строительством дорог и социальной инфраструктуры, борьбой с незаконными свалками и хаотичной рекламой. Например, с 2023 года муниципальные и надзорные органы провели почти тысячу рейдов против нелегального вывоза мусора, а прокуратура предъявила владельцам участков требования более чем на 300 млн рублей. Наумов также продвигал единый дизайн-код города и новые требования к вывескам.

Еще одной характерной темой его срока был транспорт. Мэр публично критиковал подрядчиков за затягивание строительства трамвайных линий, поддерживал постепенный перевод автобусных маршрутов на контракты с более жесткими требованиями к перевозчикам, а в 2025 году высказался за полный запрет прокатных электросамокатов, оставив возможность пользоваться личными.

Сам Наумов утром 5 октября публично причины досрочного ухода пока не объяснил. Однако она происходит одновременно с уже начавшейся процедурой выбора нового главы Краснодара и спустя менее недели после перехода многолетнего спора о строительстве храма в судебную плоскость.