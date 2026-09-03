Отделения Института Гёте в России будут закрыты после решения властей Германии о ликвидации Русского дома в Берлине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам Лаврова, немецкие отделения, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, прекратят свою деятельность после вытеснения российского культурного центра из Берлина. Глава МИД подчеркнул, что это необходимо для сохранения уважения к себе, поскольку немецкие власти совершили шаг, который означает окончание их культурного присутствия в России.

«Здесь у немцев есть отделения Института Гёте. Конечно, они будут закрыты после того, как наш культурный центр оттуда (из Берлина — прим.ред.) выгнали. Иначе мы не будем себя уважать. Они сознательно шли на шаг — они не могли этого не понимать, — который означает окончание их культурного присутствия в России, которое оставалось, несмотря на все украинские перипетии в наших отношениях с Западом», — объяснил министр.

Лавров подчеркнул, что Германия решила закрыть Русский дом в Берлине и генконсульство РФ в Бонне, предписав сотрудникам этих учреждений покинуть немецкие земли под надуманным предлогом о якобы российском БПЛА, упавшем в Лейпциге.

«Нашли в Германии, в Лейпциге, какой-то упавший дрон в аэропорту, решили, что дрон похож — они не могут подтвердить, что это однозначный вывод, — на те, которые использует РФ, и на основании вот этого допущения, предположения, догадки они решили закрыть последнее оставшееся генеральное консульство в Бонне и наш Русский дом в Берлине», — подытожил Лавров.

Главы МВД и МИД Германии ранее возложили ответственность за попытку диверсии в аэропорту Лейпцига на Москву. В связи с этим Германия объявила о предстоящем закрытии генерального консульства России в Бонне с 18 сентября, а также «Русского дома» в Берлине.

Деятельность «Русского дома», как и немецких культурных центров имени Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, регулируется соглашением между Россией и Германией от 4 февраля 2011 года. Стороны имеют право продлевать это соглашение каждые пять лет, а также не продлевать его. Следующий срок возможного пересмотра соглашения о деятельности культурно-информационных центров намечен на июнь 2027 года.