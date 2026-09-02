Сотрудники генерального консульства России в Бонне, которое официально закрывается после 18 сентября по решению немецких властей, и «Русского дома» в Берлине должны как можно скорее покинуть страну. Об этом говорится в комментарии посольства России в ФРГ по итогам вызова посла Сергея Нечаева в германское дипведомство. При этом официальные сроки расторжения соглашения, которое регулирует как работу «Русского дома» в Германии, так и Гёте-Института в России, пока не озвучены ни одной из сторон.

«Всем сотрудникам Генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано оперативно покинуть территорию ФРГ», — рассказали в посольстве России.

И хотя датой закрытия генконсульства обозначено 18 сентября, уже спустя несколько часов оно прекратило оказывать консульские услуги.

«В связи с решением правительства ФРГ о закрытии до 18 сентября 2026 года Генконсульства России в Бонне прием заявителей по всем консульским вопросам отменяется», — говорится на его сайте.

В свою очередь, на портале «Русского дома» никаких сообщений к утру 2 сентября не было.

До сих пор не ясно, с какой конкретно даты прекращает действие российско-германское межправительственное соглашение о деятельности культурно-информационных центров 2011 года, на основании чего Российский дом науки и культуры в Берлине будет закрыт.

Как писал RTVI, контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке каждые пять лет, и следующий срок пересмотра — 7 июня 2027 года. Кроме того, между Россией и ФРГ действует соглашение от 5 мая 2013 года — оно регулирует использование земли на Фридрихштрассе в Берлине. Этот договор вообще был заключен сроком на 99 лет.

Тем временем глава Россотрудничества Игорь Чайка заявил накануне агентству ТАСС, что соглашение 2011 года «является двусторонним и также определяет деятельность Института Гёте, причем не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Новосибирске».

«Не будем выходить за пределы компетенции Россотрудничества, но не удивимся, что не только Институт Гёте в России затронет принцип взаимности, но и, к сожалению, многие другие двусторонние форматы», — заключил Чайка, не назвав подробности.

Ранее правительство ФРГ официально возложило на Россию ответственность за гибридную атаку в аэропорту Лейпцига в ночь с 4 на 5 августа. На этом основании в Берлине приняли решение по генконсульству в Бонне и «Русскому дому» в Берлине. Российская сторона обвинения отвергла и анонсировала ответные меры.