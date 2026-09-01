Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт и иностранных дел Йохан Вадефуль готовятся официально обвинить Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле. Как сообщает журнал Spiegel, высокопоставленные члены кабмина ФРГ собираются «представить свои выводы» и «объявить о последствиях» днем во вторник 1 сентября. Ответственность за несостоявшуюся атаку, вероятно, возложат на «российскую спецслужбу».

«Согласно информации, полученной Spiegel, расследование выявило столько улик в отношении одного или нескольких лиц, предположительно причастных к нападению, что правительство Германии намерено обнародовать эти подробности во вторник и возложить ответственность за попытку нападения на российскую спецслужбу. Это будет первый случай, когда правительство напрямую возложит ответственность за нападение на Россию», — сообщает издание.

Первой об этом узнала газета Bild.

По информации СМИ, со стороны Берлина «планируется дальнейшая высылка российских дипломатов», также «в последние дни обсуждалось закрытие последнего оставшегося российского генерального консульства в Бонне».

Возможно также закрытие «Русского дома» в Берлине.

При этом правительство Германии «намерено воздержаться от вовлечения НАТО, например, путем применения статьи 4 Североатлантического договора» (предполагает проведение официальных консультаций между странами-членами альянса при возникновении угрозы безопасности, территориальной целостности или политической независимости любой из них).

По данным Spiegel, канцлер ФРГ Фридрих Мерц «в настоящее время не будет делать публичных заявлений» — при том, что накануне ожидалось выступление главы германского правительства.

В ночь с 4 на 5 августа в зоне безопасности аэропорта Лейпциг/Галле между украинскими грузовыми самолетами Ан-24 был обнаружен беспилотник, начиненный взрывчаткой. Следователи полагают, что беспилотник столкнулся с одним из транспортных самолетов. Часть квадрокоптера позже была найдена на крыле Ан-24, где размещены топливные баки. Сам беспилотник был обнаружен лежащим на земле. Детонатор взрывного устройства, по всей видимости, не сработал.