Западные страны вооружают Молдову и готовят ее к войне с Россией, заявил в интервью ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

По словам дипломата, Кишинев придерживается курса на «форсированную милитаризацию», который обусловлен «исключительно интересами западных кураторов, несбыточно жаждущих «стратегического поражения» России и заявляющих о подготовке к вооруженному столкновению с ней к 2030 году».

Запад, указал Озеров, планирует использовать молдавскую территорию в интересах ВСУ для производства компонентов беспилотников, антидронного оборудования, систем радиоэлектронной борьбы и подготовки операторов БПЛА. Это не может не вызывать тревогу у граждан республики, считает посол.

«К сожалению, в Молдавии четко прослеживается калька с этих деструктивных процессов при том лишь отличии, что местное население в большинстве своем сохраняет иммунитет к «нацистскому вирусу». Идет наращивание военного бюджета, активизация сотрудничества с евроатлантическими оборонными структурами», — сказал он.

Москва тщательно анализирует эти и другие тенденции, в том числе ситуацию с соблюдением или нарушением прав русскоязычных граждан Молдовы, отметил Озеров.

Посол в Кишиневе заверил, что Россия никогда не стремилась к конфронтации и ни в коей мере не заинтересована в том, чтобы Молдова «повторила незавидную участь» Украины.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что в случае обострения ситуации в Приднестровье со стороны Москвы последует ответная реакция.

«Российская Федерация гарантирует надежную защиту своим гражданам и соотечественникам, находящимся в Приднестровье. Ни у кого не должно быть и толики сомнений в том, что в случае обострения ситуации мы отреагируем решительно и без промедлений», — сказал дипломат РИА Новости.

Несмотря на заверения из Кишинева о приверженности мирному урегулированию, было бы ошибочно исключать риски эскалации обстановки, считает Галузин.