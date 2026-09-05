Лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок предложила резко сократить социальные льготы ради увеличения оборонных расходов до 10% ВВП к 2030 году. Об этом она заявила в своем выступлении 3 сентября, передает «Би-би-си».

Баденок призвала ускорить решение этого вопроса, сославшись на «угрозу» со стороны России и «неизбежность» будущих конфликтов. Политик указала на разведданные, согласно которым Россия якобы может напасть на страны НАТО через четыре года.

«Это означает, что в течение следующих четырех лет Великобритания может оказаться в состоянии войны с крупнейшим в мире ядерным государством», — заявила Баденок.

Если это произойдет, продолжила она, премьер-министр не сможет защитить британцев, «устанавливая ограничения на стоимость проезда в автобусах».

Лидер тори добавила, что островное расположение Великобритании может создавать ощущение большей безопасности, но «это не предотвращает конфликты», которые Баденок считает неизбежными.

Действующее британское правительство во главе с Энди Бёрнэмом собирается весной представить план по увеличению расходов на оборону до 3,5% ВВП к 2035 году. Однако, по мнению Баденок, решение этого вопроса нельзя откладывать.

«Наши враги не собираются сидеть сложа руки и ждать, пока лейбористы найдут деньги, чтобы бороться с ними», — подчеркнула лидер консерваторов.

Тори предлагают реформировать систему жилищных пособий, ограничить размер пособия для семей с детьми и отменить освобождение от НДС по программе Motability, которая позволяет людям с инвалидностью покупать автомобили со скидкой.

Кроме того, консерваторы предлагают перенаправить на оборону средства из Национального фонда благосостояния, Британского банка развития бизнеса, а также из бюджета гражданских исследований и разработок. Помимо этого, оппозиция требует отменить сделку по аренде одного из островов архипелага Чагос за более чем 100 млн фунтов ежегодно.

Все эти меры, по словам Баденок, позволят увеличить оборонные расходы до 10 млрд фунтов стерлингов в год.

Представитель правящей Лейбористской партии в разговоре с «Би-би-си» назвал планы консерваторов несерьезными и возложил на тори ответственность за ослабление британской армии в предыдущие годы.

Замглавы МИД России Александр Грушко в начале сентября заявил, что у Москвы нет причин и планов нападать на страны НАТО, в частности, на государства Балтии. Он отметил, что «еще СССР» признал независимость Литвы, Латвии и Эстонии, и «они спокойно ушли».

По словам дипломата, на Западе демонизируют Россию и «приписывают нам всякие намерения». В то же время он указал на милитаризацию НАТО и Евросоюза, из чего, по словам Грушко, «нельзя не сделать вывод о том, что Запад готовится к военному столкновению с Россией».

Президент России Владимир Путин в июне назвал разговоры о якобы готовящемся нападении на страны НАТО сознательной провокацией для создания несуществующей угрозы и увеличения расходов на оборону в государствах Североатлантического альянса.