Выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) и рост популярности правой партии Reform UK Найджела Фараджа стали причинами того, что власти Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса подписали совместный меморандум о праве на самоопределение. Такое мнение ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Сергей Шеин высказал в эфире RTVI. При этом, по мнению Шеина, власти трех регионов хотят получить от Лондона больше полномочий и используют тему референдумов о независимости как «дымовую завесу».

Единым фронтом

Решение о возможном проведении референдумов о независимости принимает Лондон, в этом плане подписанный меморандум ничего не значит, пояснил Шеин.

«Лондон принимает решение о том, будет референдум или нет. Он поручает британскому избиркому заниматься этим, он определяет основные параметры референдума и так далее. Другой вопрос, что, наверное, впервые за последние 30 с лишним лет, когда началась деволюция, три региона выступили единым фронтом», — отметил эксперт.

Раньше Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия «на двусторонней основе пытались выстроить взаимоотношения с Лондоном», теперь же они продемонстрировали, что могут выступить «единым фронтом».

«Конечно, это создает принципиально новую ситуацию давления на лейбористское правительство, которое и так не пользуется особой популярностью у британского населения, в том числе в регионах», — подчеркнул Шеин.

На вопрос, почему Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия решили объединить усилия именно сейчас, Шеин отметил, что, во-первых, во всех трех регионах во власть пришли националисты. Второй причиной стала непопулярность Лейбористской партии и «чехарда» премьер-министров в Великобритании, считает собеседник RTVI.

«В-третьих, последствия Brexit до сих пор не исчерпаны, Британия не стала вновь великой. И, наконец, еще один пункт — это популярность Фараджа и партии «Reform», которая очень сильно отпугивает шотландцев. Они и так считают, что из состава Европейского Союза их вытянули англичане, у которых всякие еврофобии. А вот Фарадж — это просто олицетворение еврофобии английского избирателя», — рассказал Шеин.

«Отсыпали полномочий»

Для Лондона принятый меморандум, безусловно, является сигналом, что нужно менять подход к региональной политике, говорит Шеин.

«Опираясь на опыт референдума о независимости Шотландии в 2014 году, [можно сказать, что] все-таки требования референдума, этот меморандум — это, скорее, такая дымовая завеса для того, чтобы провести переговоры с Лондоном по поводу расширения полномочий каждого из этих регионов», — утверждает эксперт.

Речь может идти о фискальных полномочиях, а также полномочиях в области образования, здравоохранения и так далее.

«Шотландии отсыпали большое количество полномочий, в том числе и фискальных, когда готовились к референдуму 2014 года. Я думаю, что здесь ситуация примерно такая же, тем более все эти три региона все-таки по-разному мыслят независимость», — рассуждает Шеин.

Он отметил, что во Уэльсе националисты «никогда не были в почете» с точки зрения поддержки населения. В Северной Ирландии «очень хрупкая ситуация», поляризированное общественное мнение.

«Шотландия — там тоже есть свои нюансы, они и так обладают огромной автономией. Поэтому три региона, наверное, даже по-разному мыслят ту конечную точку, до которой они готовы дойти», — добавил Шеин.