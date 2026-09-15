Россиянам доступны сразу несколько программ господдержки для покупки жилья — от семейной ипотеки под 6% до дальневосточной и арктической со ставкой до 2%. Об их условиях рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Life.ru.

Парламентарий начал перечисление с семейной ипотеки, назвав ее самой востребованной из действующих мер поддержки. Ставка по ней зафиксирована на весь срок кредита, который может достигать 30 лет.

«Государство дает реальный инструментарий, чтобы люди могли решить его на понятных и выгодных условиях. Начну с семейной ипотеки — это по-прежнему самая востребованная программа. Ставка зафиксирована на уровне 6% годовых, срок — до 30 лет», — заявил Чаплин.

Максимальная сумма такого кредита составляет ₽12 млн в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и ₽6 млн — в остальных субъектах. По словам депутата, обратиться за ним могут семьи с ребенком до шести лет, с двумя и более несовершеннолетними детьми либо с ребенком с инвалидностью.

С февраля 2026 года в программе работает принцип «одна семья — одна льготная ипотека»: договор оформляется на одного из супругов, второй автоматически становится созаемщиком. Исключение сделано лишь для случаев, когда супруг является иностранцем.

При этом с апреля 2025 года семейная ипотека распространяется и на вторичное жилье, но только в тех городах, где за год возводят не более двух многоквартирных домов. Дополнительные требования — дом не признан аварийным, а его возраст не превышает 20 лет.

Отдельные условия действуют для Дальнего Востока и Арктики, где ставка опускается до 2%. Лимит здесь установлен на уровне ₽6 млн, а если площадь жилья составляет 60 квадратных метров и больше — до ₽9 млн.

Эта программа рассчитана до конца 2030 года, отметил Чаплин. Она охватывает многодетные семьи, педагогов, медиков, сотрудников оборонно-промышленного комплекса, а также участников спецоперации и членов их семей.

Сохраняется и ИТ-ипотека со ставкой до 6% и суммой кредита до ₽9 млн. Она рассчитана на сотрудников аккредитованных ИТ-компаний в возрасте от 18 до 50 лет, при этом купить жилье в Москве и Санкт-Петербурге по этой программе нельзя.

Требования к доходу заемщика в ИТ-сфере различаются по территориям: от ₽150 тысяч для Подмосковья, Ленинградской области и городов-миллионников и от ₽90 тысяч — для остальных регионов.

Самые низкие ставки дает сельская ипотека — от 0,1% до 3% годовых в зависимости от региона и объемов субсидирования, рассказал депутат. Сумма ограничена ₽6 млн, срок достигает 25 лет, первоначальный взнос начинается от 20%, а супруги выступают созаемщиками по одному кредиту.

«Почти даром», — характеризует издание такие условия.

Помимо ипотечных мер, Чаплин напомнил о нацпроекте «Инфраструктура для жизни», которым охвачены 2160 опорных населенных пунктов. Он предусматривает не только жилищное строительство, но и модернизацию коммунальных сетей, дорог, общественного транспорта, а также благоустройство.

Единой федеральной скидки на аренду жилья в стране нет, подчеркнул депутат. Однако в отдельных регионах нуждающимся семьям с детьми компенсируют от 50% до 75% расходов на съем.

Ужесточение правил семейной ипотеки уже отразилось на рынке. После вступления в силу новых условий поток заявок на такие кредиты сократился более чем на 40%.

Аналитический центр «Дом.РФ» допускал, что изменение параметров программы приведет к снижению объемов выдач на 30—35%. Основной эффект связан именно с переходом к одному льготному кредиту на семью и обязательным участием второго супруга в качестве созаемщика.