Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) продолжает заверять, что, несмотря на взятие Баб-эль-Мандебского пролива под свой контроль, безопасность судоходства в этой стратегической морской артерии сохраняется. Как развивается ситуация вокруг Йемена и кто противостоит группировке — в нашем материале.

«Будем отвечать на атаки»

«Судоходство в проливе безопасно, попытки саудовского режима убедить международное сообщество в обратном — безосновательны», — говорится в заявлении МИД хуситов 15 сентября.

Ранее источник в «Ансар Аллах» подтвердил в беседе с RTVI сообщения о переходе под контроль подразделений группировки островов в проливе, города Дубаб и порта Моха на западном побережье Йемена.

Хуситы накануне атаковали Саудовскую Аравию баллистическими ракетами и беспилотниками. В результате атаки на города Хамис-Мушаит, Абха и Таиф 13 человек пострадали, семь жилых домов и два автомобиля получили повреждения, сообщил представитель арабской коалиции во главе с королевством Турки Аль-Малики.

«Командование объединенными силами коалиции будет отвечать на эти нападения со всей ответственностью и решимостью, чтобы защитить суверенитет королевства, гражданские объекты и мирных людей», — заявил Аль-Малики 15 сентября.

Представитель военного крыла хуситов Яхья Сариа заявил 11 сентября, что в результате наступательных операций были атакованы семь дивизий правительственных войск и сбиты девять разведывательных летательных аппаратов Саудовской Аравии.

На фоне этих событий в королевство прибыл глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэдли Купер.

«Купер обсудил с гражданским и военным руководством Саудовской Аравии вопросы регионального сотрудничества в сфере безопасности», — сообщили телеканалу Al Jazeera в CENTCOM.

Хуситы в июле объявили о морской блокаде портов Саудовской Аравии в Красном море в качестве зеркальной меры против «агрессии в отношении йеменского народа». Арабская коалиция во главе с королевством начала в ответ наносить удары по подконтрольным «Ансар Аллах» территориям. Впоследствии вспыхнули бои между подразделениями движения и войсками йеменского правительства.

Кто сопротивляется хуситам

Международные средства массовой информации традиционно называют формирования, противостоящие движению «Ансар Аллах», правительственными войсками. Однако на самом деле большая часть подразделений подчиняется различным военно-политическим кланам. То есть единого командования фактически нет, что стало одной из причин потери западного побережья Йемена.

Так, партия «Аль-Ислах» играет ключевую роль в антихуситском блоке и сохраняет влияние на часть подразделений регулярной армии, она также обладает большим политическим весом во многих регионах Йемена, в частности — в провинциях Таиз и Мариб.

Следом идут силы Национального сопротивления под командованием Тарека Салеха, племянника бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, который был убит хуситами в 2017 году. Они вели бои на западном побережье Йемена.

Немаловажную роль в антихуситском блоке играют силы «Аль-Амалика» под руководством Абдель Рахмана аль-Махрами. Его бригады сражаются в том числе на юге и востоке страны.

Затем поддерживаемые ОАЭ подразделения Южного переходного совета (ЮПС), лидер которого Айдарус Аз-Зубейди в конце 2025 года объявил о намерении восстановить государство Южный Йемен. Вспыхнувшие боевые действия между правительственными войсками при поддержке ВВС Саудовской Аравии и ЮПС завершились в январе 2026-го отходом мятежных сил с занятых территорий.

Впрочем, попытки объединить все формирования под одно командование пока не увенчались успехом. Но, похоже, политические кланы не желают лишаться собственной боеспособной армии с с тяжелым вооружением.

Йемен более 10 лет находится в состоянии войны между международно признанным правительством при поддержке Саудовской Аравии и проиранским движением «Ансар Аллах». По данным ООН, более 22 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите.