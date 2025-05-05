Партия «Альтернатива для Германии», которую Федеральное ведомство по защите Конституции (BfV) признало «достоверно правоэкстремистской» на уровне всей страны, намерена оспорить эту оценку в суде и подала иск против спецслужбы. Об этом сообщает Spiegel online.

Соответствующее письмо было направлено в Административный суд в Кельне, где находится штаб-квартира BfV (контрразведки ФРГ). Это подтвердил пресс-секретарь сопредседательницы партии Алис Вайдель.

«Партия «Альтернатива для Германии» направила властям предупреждение к 8:00 утра понедельника, требуя отозвать заявление и подписать декларацию о прекращении противоправных действий [против АдГ]. В противном случае будет подан уже подготовленный иск со срочным заявлением. По данным АдГ, Федеральное ведомство по защите конституции не отреагировало», — передает Spiegel online.

Это дело от имени партии ведет юридическая фирма Höcker, рекомендовавшая клиенту обратиться в Административный суд в Кельне.

Отчет BfV, на основе которого было принято решение, занимает более 1100 страниц. Сообщается, что он содержит «многочисленные доказательства, подтверждающие антиконституционный характер партии». В самой «Альтернативе» говорят о «политически мотивированном решении».

До сих пор АдГ признавалась «подозреваемой в экстремизме». Новый статус не влечет автоматического запрета партии, а следовательно — и отстранения от выборов. На федеральном уровне они должны пройти в 2029 году.