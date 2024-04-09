Вслед за «катаргейтом» Брюссель сотрясает «рашагейт». На заседании 10 апреля Европарламент собирается обсудить сенсацию — расследование о предполагаемом подкупе евродепутатов, выступавших на портале «Голос Европы» (доказательств пока нет). В ЕС называют эту площадку «частью пророссийской кампании по влиянию на предстоящие выборы в Европарламент». До них осталось меньше трех месяцев.

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель еще раньше высказывал опасения, что избиратели 6-9 июня начнут массово голосовать за правых — из страха перед войнами и кризисами. «Я боюсь фактора страха. Научно доказано, что страх перед лицом неизвестности порождает гормон, требующий реакции, как себя обезопасить», — посетовал Боррель в разговоре The Guardian.

Форпостом России в ЕС считаются, скорее, правые силы. Однако сторонники Москвы есть и среди левых.

«На самом деле трудно сказать, где больше симпатизантов России — справа или слева. Потому что это зависит не от вектора партий, а от самой Москвы — на кого там решат сделать ставку в каждом конкретном случае», — такое мнение RTVI высказал дипломатический источник в одной из стран ЕС.

Впрочем, после 24 февраля 2022 года многие политические силы в Европе поспешили откреститься от тесной дружбы с Москвой. Какие же партии в ЕС по-прежнему причисляют к пророссийским — в материале RTVI.

«Альтернатива для Германии»: частые визитеры

Крайне правая «АдГ» — вторая оппозиционная сила в бундестаге. На выборах 2021 года она получила 10,3%, в феврале 2024-го ее рейтинг составляет 19%. Именно «АдГ» обычно называют главной «пророссийской» силой в ЕС (сами члены «Альтернативы» настаивают, что выступают исключительно за германские национальные интересы).

Как бы то ни было, именно в Германии появилось слово «Russlandversteher», или «Putinversteher», что дословно переводится как «тот, кто понимает Россию (Путина)». Хотя к ним причисляли далеко не только правых политиков, а, к примеру, социал-демократического канцлера Герхарда Шредера.

После 2014 года политики «АдГ» не раз приезжали в Москву и на ПМЭФ, посещали Крым и Донбасс (официально и неофициально). В декабре 2020 года глава МИД России Сергей Лавров принимал сопредседателя «Альтернативы» Тино Крупаллу и эксперта фракции по внешней политике Пауля Хампеля. В марте 2021-го в Москву прибыла еще одна высокопоставленная делегация, куда вошли замглавы фракции в бундестаге «АдГ» Алис Вайдель (с 2022 года она станет вторым сопредседателем «АдГ»), спикер фракции по иностранным делам Петр Быстрон и сопредседатель межпарламентской группы Робби Шлунд. Они провели встречи в МИД и Госдуме, а еще заглянули в Центр Гамалеи — обсудить вакцину Sputnik V.

Уже 27 февраля 2022 года, спустя три дня после начала полномасштабного военного конфликта на Украине, Крупалла и Вайдель осудили действия Москвы на специальном заседании бундестага. При этом Вайдель назвала их реакцией на стремление НАТО приблизиться к российским границам, а ее коллега обвинил канцлера Шольца в «перезапуске холодной войны». По их словам, санкции нанесут больше ущерба гражданам Германии, нежели России, — популярный нарратив и других партий, которые причисляют к пророссийским.

С тех пор многие депутаты «АдГ» перестали распространяться о своих возможных поездках в Россию. В частности, перед президентскими выборами RTVI узнал о том, что несколько правых депутатов собираются в Москву в качестве наблюдателей. Однако на просьбу RTVI подтвердить приезд эти политики не откликнулись.

«Альтернатива для Германии» — одна из партий, которая фигурирует в скандале «рашагейт». Как узнало издание Politico, от Петра Быстрона, который хочет избраться в Европарламент, партийное руководство потребовало отчета — из-за сообщений СМИ, что Быстрон якобы получил €25 тыс. от пророссийского портала. Пока никаких доказательств этому нет.

Сара и другие «Левые»: под знаком пацифизма

В близости к Москве подозревали и харизматичную Сару Вагенкнехт — бывшую главу фракции «Левых» в бундестаге. Она, как и все политики в ФРГ, осудила события 24 февраля 2022 года. При этом 25 февраля 2023 года, к первой годовщине военного конфликта, Вагенкнехт вместе с феминисткой Алис Шварцер организовала в Берлине демонстрацию «Восстание ради мира» — против поставок вооружения Украине и за переговоры между Киевом и Москвой. Участники завалили цветами подбитый танк Т-72, демонстративно выставленный у здания российского посольства. Также Вагенкнехт и Шварцер опубликовали «Манифест мира» на ту же тему.

В октябре 2023 года политик вышла из «Левой партии» и объявила о своем новом проекте «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». На основе этой платформы должна появиться новая «альтернативная мейнстриму» партия, которая по сути стала бы конкурентом крайне правой «Альтернативы» — но только на левом фланге.

«Наша внешняя политика следует традициям федерального канцлера Вилли Брандта и президента СССР Михаила Горбачева, которые противопоставляли мышление и действия в логике «холодной войны» политике разрядки, баланса интересов и международного сотрудничества. Мы принципиально отвергаем решение конфликтов военным путем», — гласит программа новой политической силы, которая метит в Европарламент.

Классические «Левые» в Германии на съезде в 2017 году отказались отказались включить в свою предвыборную программу тезисы с осуждением референдума в Крыму, обвинив в эскалации ЕС и НАТО. В отличие от «АдГ», немецкие «левые» — против членства Германии в Североатлантическом альянсе. Впрочем, после 24 февраля 2022 года партия все же приняла резолюцию с критикой действий Москвы. В то же время ее деятели также выступают против военной помощи Украине и настаивают, что санкции вредят больше немецкой экономике, чем российской.

Австрийская партия свободы: в центре «Ибицагейта»

Крайне правую Австрийскую партию свободы относят к «друзьям Москвы». В декабре 2016 года она подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с «Единой Россией». А ее лидер в то время Хайнц-Кристиан Штрахе призывал к отмене антироссийских санкций за Крым. Отмены санкций «АПС» продолжала требовать в своих резолюциях и заявлениях и после 24 февраля 2022 года.

30 марта 2023 года депутаты Австрийской партии свободы демонстративно покинули зал заседаний Национального совета (нижней палаты парламента республики), когда там транслировали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. На столах они оставили таблички, где было написано «Место для нейтралитета» и «Место для мира». На парламентских выборах 2019 года «АПС» получила 16%, а к октябрю 2023-го она, согласно опросу Österreich-Trend, превратилась в самую популярную партию в Австрии с рейтингом 32%.

В мае 2019 года Австрию потряс скандал «Ибицагейт» с участием Штрахе, который был также вице-канцлером, и его зама по партии Йоханна Гуденуса. В сети всплыла видеозапись приватной встречи, которая проходила на испанском курорте Ибица в июле 2017 года. На ней, предположительно, был записан разговор Штрахе и Гуденуса, обсуждавших закулисные партийные планы. Политики как будто выражали благосклонность к предложениям дамы, представлявшейся племянницей некого российского олигарха. Речь шла о продвижении позитивного образа партии в СМИ в обмен на правительственные контракты.

Скандал привел к распаду правящей коалиции и отставке премьер-министра Себастиана Курца.

«Национальное объединение»: фронт от Ле Пен

Второй по популярности политик Франции, до 2021 года — предводительница французских правых Марин Ле Пен с начала полномасштабного украинского конфликта пытается избавиться от «прокремлевского» имиджа. Пока — с переменным успехом.

В марте 2022 года, в разгар президентской кампании, ультраправая партия «Национальное объединение» (бывший «Нацфронт») постаралась изъять 1,2 миллиона предвыборных брошюр. Внутри было фото, на котором кандидат Ле Пен пожимает руку президенту России Владимиру Путину — эта встреча состоялась еще в 2017-м в Москве. Надпись гласила: «Женщина с убеждениями» («A woman of conviction»).

Брошюры, напечатанные еще до 24 февраля, были розданы делегатам, которым после поступило указание их выбросить, писала газета Libération. Официальная причина изъятия тиража — орфографическая ошибка, которая якобы закралась в 8-страничный буклет. Однако издание так ее и не обнаружило. В итоге Ле Пен заняла второе во втором туре, уступив действующему президенту Эммануэлю Макрону.

До этого Марин Ле Пен не раз говорила, что «признает Крым российским по итогам референдума». До начала военного конфликта она до последнего в него не верила, поскольку «не понимает, что русские будут делать в Украине и в чем будет их интерес там». После 24 февраля она осудила Москву — теперь политик говорит, что не готова приезжать с визитом в Россию пока не закончатся боевые действия. При этом Ле Пен не изменила позиции в отношении Крыма, а еще называет санкции неэффективными и настаивает, что Киев не должен получать от Парижа наступательное вооружение.

Одна из главных претензий к Марин Ле Пен — финансовая. Дело в том, что в 2014 году руководство «Нацфронта» взяло кредит в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ). Позже он обанкротился, передав долг «Нацфронта» компании «Авиазапчасть». Этот дамоклов меч несколько лет висел над головой Ле Пен, пока в сентябре 2023-го не стало известно, что кредит в более чем €6 млн погашен. Ле Пен с самого начала настаивала, что о финансировании ее партии речи не идет, ведь сумма была взята в долг.

«Национальное объединение» также фигурировало в списках партий, которые могут быть причастны к «рашагейту».

«Сейчас европейские СМИ активно обсуждают эту тему, но у нас нет никакой информации или доказательств в пользу этих утверждений», — заявил RTVI однопартиец Ле Пен, депутат Европарламента Тьерри Мариани.

Он отметил, что информация о возможном подкупе политиков появилась в разгар предвыборной гонки в Европарламент. По словам Мариани, многие пытаются перевести стрелки на России, чтобы отвлечь внимание от «плохих результатов» работы Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен и партий, которые ее поддерживают.

«Это создает прискорбную атмосферу, далекую от демократических стандартов, официально отстаиваемых Евросоюзом», — считает евродепутат.

«Лига», «5 звезд» и «Вперед, Италия»: после «друга Сильвио»

В Италии симпатии к России демонстрировали правопопулистская «Лига», «Движение пяти звезд» и «Вперед, Италия» теперь уже покойного Сильвио Берлускони.

Лидер «Лиги», вице-премьер Маттео Сальвини был замечен на Красной площади уже после референдума в Крыму (который тоже посещал) в футболке с изображением президента России Владимира Путина. В таком виде он появился и на заседании Европарламента. В 2018 году Сальвини назвал санкции ЕС против России вредными. А в 2019-м американский портал издание Buzzfeed сообщил об утечке содержания аудиозаписи якобы переговоров Сальвини и его соратников с некими российскими чиновниками в Москве. Речь шла о поддержке сделок с российской нефтью в течение года на сумму $1,5 млрд.

От этой суммы «Лига», как утверждается, должна была получить $65 млн для своей кампании на выборах в Европарламент. Прокуратура Милана начала расследование, но в апреле 2023-го дело было закрыто за неимением улик. «Я никогда не получал финансирования от России. Ни рубля, ни доллара, ни евро и даже ни одного литра водки», — заявлял Сальвини. И уверял, что привозил из Москвы домой лишь матрешки и фигурки героев мультика «Маша и Медведь» для своей дочки. На парламентских выборах в 2022-м его партия получила менее 10%.

Партия «Вперед, Италия» ассоциировалась с пророссийским курсом благодаря своему основателю — теперь уже покойному премьеру Сильвио Берлускони. Впрочем, даже и «друг Сильвио» осудил Россию после 24 февраля 2022 года. А его преемник Антонио Таяни — он же глава итальянского МИД — однозначно занял сторону Киева. Обе партии вошли в правящую коалицию с «Братьями Италии» премьер Джорджи Мелони, которая однозначно поддерживает Украину и считает разговоры о переговорах «популизмом».

«Движение пяти звезд» экс-премьера Джузеппе Конте выступает против антироссийских санкций и поставок оружия Украине. При этом оно осталось за бортом нынешнего правительства.

«Конфедераты»: необычные поляки

В Польше с «друзьями Москвы» все сложно. После 2014 года их почти не осталось, а уж после февраля 2022-го — и подавно. Ни в правом лагере, ни среди либералов, ни среди левых, ни среди аграриев. Недаром лидер консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время предвыборной кампании 2023 года пытался выставить своего соперника на выборах, лидера «Гражданской платформы» Дональда Туска «агентом Москвы».

Туску припоминали, что в первый премьерский срок он запустил «перезагрузку» с Москвой и лично с Владимиром Путиным (тогда главой правительства России). В сентябре 2009-го Путин по приглашению Туска прилетал в Гданьск на мероприятия по случаю 70-летней годовщины начала Второй мировой войны (еще можно было такое представить). В апреле 2010-го Туск не мог сдержать слез на месте авиакатастрофы президентского борта под Смоленском. Кадры, на которых премьер России сочувственно заключает в объятия премьера Польши, облетели все мировые агентства. Наконец, Туску ставили в вину заключение в 2010 году долгосрочных контрактов с «Газпромом».

Перед выборами качиньцы даже создали госкомиссию по борьбе с российским влиянием в надежде вывести Туска на чистую воду — но она так и не заработала. А лидер «Гражданской платформы» взял реванш и в итоге вернулся в премьерское кресло. Любые контакты с Москвой для официальной Варшавы — табу.

Если кто среди польских политиков все еще выступает адвокатами Москвы, то это ультраправая «Конфедерация свободы и независимости». Это разношерстный союз националистов, монархистов, ревностных католиков, евроскептиков и сторонников конспирологии. Среди самых эпатажных «конфедератов» — депутаты Януш Корвин-Микке и Гжегож Браун. Первый уверял, что женщины «от природы глупее мужчин» и потому должны получать меньше (за это его самого лишили зарплаты в Европарламенте), а второй отрицал пандемию и обещал, что главу польского минздрава «повесят на фонаре».

«Конфедерация» ставит под вопрос военную помощь Киеву. А в 2023 году она потребовала уволить польского посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского — тот допустил, что Польше придется вмешаться в военный конфликт, если Украина «не сумеет защитить независимость». На последних выборах «конфедераты» получили 7,17%, или 18 мест в сейме — в правительство они не вошли.

«Фидес»: поздравляющие Путина

Одним из главных партнеров России в Европе традиционно считалась Венгрия. Причем пророссийская направленность Будапешта усилилась в 2022-м, после начала военного конфликта на Украине.

Правящая правая партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» во главе с несменяемым с 2010 года премьером Виктором Орбаном в последние годы действительно занимала более лояльную позицию по отношению к Москве, чем другие страны Евросоюза. Кроме того, глава венгерского правительства был единственным из лидеров ЕС, кто поздравил Владимира Путина с переизбранием.

Но это не единственная причина, почему Орбана и «Фидес» подозревают в «прокремлевском» курсе. Дело в том, что Венгрия остается одной из немногих европейских стран, которая не поставляет оружие Киеву. К тому же Будапешт постоянно выступает против выделения финансовой помощи Украине, а также вступления страны в Евросоюз и НАТО.

В ноябре 2023-го правящая коалиция во главе с «Фидес» заявила, что «даже начало переговоров» о присоединении Киева к ЕС неприемлемо, поскольку вступление страны ляжет финансовым бременем на Евросоюз.

В конце марта Виктор Орбан предположил, что наилучшим вариантом было бы не принимать Украину в НАТО, а оставить ее в качестве «буферной зоны» с гарантиями безопасности. Он подчеркнул, что Москва не смирится с членством Украины в блоке.

Помимо этого, Будапешт периодически берет на себя роль «занозы в боку» Брюсселя, особенно когда речь заходит о санкциях против России. Чтобы ввести очередной пакет, необходимо согласие всех стран-членов ЕС. И тут на сцену выходит Венгрия, которая то и дело блокирует антироссийские рестрикции, если они не устраивают Будапешт.

Впрочем, несмотря на публичную критику санкционной политики Брюсселя, страна в итоге соглашается с их введением. При этом Венгрия выторговала для себя право в виде исключения продолжать импорт российской нефти по трубопроводу «Дружбу». Еще Россия по-прежнему строит венграм АЭС «Пакш-2».

«Направление — социальная демократия» (Smer): против «бандеровцев»

В прошлом году в большую политику триумфально вернулся основатель и председатель левоцентристской партии Smer («Направление — социальная демократия») Роберт Фицо, в третий раз заняв пост премьер-министра Словакии. На парламентских выборах Smer одержала победу и сколотила коалицию евроскептиков. При этом предвыборные обещания и нынешний курс правительства создали вокруг Smer пророссийский ореол.

При Фицо Братислава стала ярым противником поставок оружия Киеву и вступления Украины в НАТО. В январе словацкий премьер заявил, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу — это «фундамент для третьей мировой войны», пообещав наложить вето на это решение. Также он заявил, что Россия «никогда не уйдет из Крыма и Донбасса», назвав такой сценарий «нереальным».

В конце января вице-спикер парламента Любош Блаха (тоже из Smer) в своем Telegram-канале написал, что Словакия оказывает Киеву «огромную помощь, и люди устали от этого». К тому же он назвал Украину «одной из самых коррумпированных стран в мире», а также упомянул «бандеровцев».

«Мы не убивали русское меньшинство десятками тысяч, как украинские бандеровцы», — заявил Блаха.

Теперь же курса Smer будет придерживаться и новый президент Словакии. 6 апреля в республике прошли выборы, по результатам которых победу одержал бывший премьер-министр и действующий спикер парламента Петер Пеллегрини. Он состоит в партии «Голос», которая входит в правящую коалицию. Пеллергини считается близким соратником Фицо. Хотя роль президента в парламентской республике не столь значима, как премьер-министра, тот факт, что они теперь будут заодно, может означать усиление пророссийских настроений в руководстве Словакии, считает Politico.