На президентских выборах в Словакии победил спикер парламента и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини, который обещает оставить Словакию «на стороне мира, а не войны». Пеллегрини по итогам подсчета всех бюллетеней набирает 53,12%, его соперник, оппозиционный прозападный кандидат Иван Корчок — 46,87%.

Пеллегрини уже заявил, что после его победы правительство получит поддержку в достижении своих целей.

«Я буду президентом, который будет поддерживать правительство в его усилиях по улучшению жизни людей. <…> Я сделаю все, чтобы Словакия всегда оставалась на стороне мира, а не на стороне войны», — заявил избранный президент.

Вместе с тем он пообещал, что Словакия останется «сильным членом ЕС и НАТО».

После первого тура, который состоялся 23 марта, никто из кандидатов не набрал абсолютное большинство. Корчок получил 42,51%, а вторым финишировал Пеллегрини с 37,02%.

По оценке Reuters, победа Пеллегрини укрепит позиции пророссийского премьер-министра Роберта Фицо, который пришел к власти в октябре 2023 года и пользуется репутацией «друга Москвы». В ходе предвыборной гонки Пеллегрини выступал против продолжения поставок оружия Киеву и вступления Украины в НАТО, а также заявлял:

«Если кто-то думает, что ядерную державу, коей является Россия, можно поразить в военном плане без того, чтобы произошла катастрофа, то я так не думаю».

Пеллегрини 48 лет, он был министром при Фицо, а в 2018-2020-х возглавлял правительство. До президентских выборов он являлся спикером парламента. Избранный президент Словакии имеет итальянские корни и говорит по-русски.

Пеллегрини возглавляет левую партию Hlas (Голос), которая заняла третье место на выборах 2023 года. Его партия вошла в правящую коалицию вместе с левой партией Фицо Smer и ультранационалистической Словацкой национальной партией.

Фицо изменил внешнюю политику Словакии в сторону более пророссийских взглядов, а также инициировал реформы уголовного законодательства и СМИ, что вызвало обеспокоенность по поводу ослабления верховенства закона, отмечает агентство.

Коалиция Фицо, в которую входит возглавляемая Пеллегрини партия, прекратила поставки Украине словацкого оружия. Позицию Запада по вооруженному конфликту России и Украины Фицо критиковал, заявляя, что результатом стало лишь то, что славянские народы «убивают друг друга».

Associated Press накануне второго тура президентских выборов предполагало, что победа Пеллегрини укрепит власть Фицо, дав ему и его союзникам контроль над стратегическими постами и «лишит Словакию и ЕС ключевого проукраинского голоса». «Критики опасаются, что Словакия при Фицо откажется от своего прозападного курса и последует примеру Венгрии при премьере-популисте Викторе Орбане», — отмечало агентство.

Словакия — парламентская республика, где президент выполняет в основном представительские функции. Однако он вправе накладывать вето на законы и оспаривать их в конституционном суде. Президент также назначает судей Конституционного суда.

Газета Politico характеризовала второй тур как противостояние «прозападного лагеря, встревоженного ****** [боевыми действиями] России, с реакционным лагерем, который с подозрением относится к Западу и настроен на тезисы Кремля».

Проигравший кандидат — либерал Иван Корчок, экс-глава МИД Словакии и дипломат, работавший при множестве правительств, включая кабмин Пеллегрини. Он уже признал свое поражение, но заявил, что на руку Пеллегрини сыграло «распространение страха и ненависти».

«Кампанию можно выиграть, сделав другого кандидата сторонником войны. Я этого не забуду», — сказал Корчок.

Как и западные союзники Киева, Корчок говорил, что прекращение поставок оружия Украине приведет не к миру, а к победе России. Пеллегрини в этой связи выставлял своего соперника в негативном свете, называя разжигателем войны и предполагая, что тот может направить на Украину словацкие войска (сам Корчок это отрицал).