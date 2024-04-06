В Словакии 6 апреля стартует второй тур президентских выборов. В нем сойдутся экс-глава МИД Иван Корчок, который придерживается прозападного курса, и бывший премьер, а ныне — спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини, заработавший имидж «пророссийского» политика. Его называют соратником действующего главы правительства Роберта Фицо, в свою очередь, имеющего репутацию «друга Москвы».

Кто соревнуется

48-летний Пеллегрини и 60-летний Корчок кардинально расходятся по Украине. Первый занимает ту же позицию, что и премьер Роберт Фицо: против поставок Киеву оружия, а также вступления Украины в НАТО.

«Если кто-то думает, что ядерную державу, коей является Россия, можно поразить в военном плане без того, чтобы произошла катастрофа, то я так не думаю», — заявлял Пеллегрини.

Корчок, наоборот, выступает за военную помощь Киеву и ее вхождение в ЕС и НАТО — правда, на определенных условиях.

Во время пандемии ковида Корчок выступил против секретной сделки по приобретению российской вакцины Sputnik V, назвав ее «инструментом гибридной войны России против Запада». А Пеллегрини заказал два миллиона масок из Украины, которые потом перекупили немцы.

Пеллегрини был министром при Фицо, в 2018-2020-х возглавлял кабмин. Сейчас он спикер словацкого парламента. Кстати — говорит по-русски. А еще у него итальянские предки — о чем можно догадаться по его фамилии.

Корчок побывал постпредом Словакии при НАТО и ЕС, послом в ФРГ и США. А в 2020-2022-х годах занимал пост главы МИД.

После первого тура, который прошел 23 марта, никто из кандидатов не набрал абсолютное большинство. Корчок получил 42,51%, а вторым финишировал Пеллегрини с 37,02%.

На что повлияют выборы

Словакия — парламентская республика, и основная власть сосредоточена у премьера.

«Объективно говоря, ставки на выборах не высоки, поскольку словацкий президент — фигура во многом церемониальная. Более того, ни один из двух кандидатов во втором туре не вызывает особых разногласий или противоречий: есть Петер Пеллегрини — учтивый спикер парламента и бывший премьер-министр, которого поддерживает правящая коалиция. И есть Иван Корчок — бывший министр иностранных дел и дипломат, работавший при множестве правительств, включая правительство Пеллегрини», — признает Politico.

И все же к этим выборам приковано пристальное внимание в ЕС.

«Победа Пеллегрини, который в настоящее время занимает пост спикера парламента, укрепит власть Фицо, предоставив ему и его союзникам контроль над основными стратегическими постами. Это также лишило бы Словакию и Европейский Союз ключевого проукраинского голоса. Нынешний президент Зузана Чапутова, верная сторонница соседней Украины, не баллотировалась на второй срок», — пишет AP.

Пеллегрини возглавляет левую партию Hlas (Голос), которая заняла третье место на прошлогодних выборах. Его партия вошла в правящую коалицию вместе с левой партией Фицо Smer и ультранационалистической Словацкой национальной партией.

«Критики опасаются, что Словакия при Фицо откажется от своего прозападного курса и последует примеру Венгрии при премьере-популисте Викторе Орбане», — отмечает агентство.

Politico называет второй тур выборов в Словакии «соревнованием между Россией и Западом».

«Эти выборы происходят в лихорадочный политический момент: Словакия, похоже, поровну разделена на прозападный лагерь, встревоженный ***** [боевыми действиями] России, и реакционный лагерь, который с подозрением относится к Западу и настроен на тезисы Кремля. И именно этот разрыв определит исход субботы», — заключает издание.