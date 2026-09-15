Украине придется масштабно урезать расходы бюджета, и без того истощенного военными действиями, если депутаты Верховной Рады не примут непопулярные меры, необходимые для получения миллиардов долларов западной помощи до наступления зимы. Об этом премьер страны Сергей Корецкий сообщил Bloomberg.

По его словам, многомесячный парламентский тупик уже привел к задержке около $4 млрд помощи от Евросоюза, поступление которой ожидалось в третьем квартале года.

Ранее Корецкий написал в своем телеграм-канале, что «ситуация с государственными финансами близка к критической». Он сообщил, что правительство официально направит всем депутатам Рады и профильным комитетам график с четкими крайними сроками по каждому голосованию.

«В случае нарушения этих сроков Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд предусмотренного международного финансирования», — предупредил глава правительства.

Крупнейшие иностранные доноры Киева — ЕС и Международный валютный фонд (МВФ) — требуют от него принять меры по сокращению масштабов теневой экономики Украины, увеличению налоговых поступлений и приведению законодательства страны в соответствие с нормами Евросоюза.

Одним из самых спорных пунктов для Украины является требование ввести НДС на дешевые посылки из-за рубежа. Критики меры убеждены, что это не особенно увеличит налоговые поступления, но ляжет дополнительным бременем на простых украинцев, многие из которых зависят от таких посылок.

Тем не менее Корецкий на предварительных консультациях с парламентариями поддержал это требование. Он заявил, что нынешний порядок дает зарубежным производителям несправедливое преимущество.

Правительство повторно внесло законопроект о введении НДС и призвало Раду принять его как можно скорее. Премьер предупредил, что в противном случае бюджету грозит сокращение до самого минимума.

Одновременно Корецкий призвал западных партнеров Украины снизить неопределенность донорских выплат, взяв на себя среднесрочные и долгосрочные финансовые обязательства перед Украиной, пишет Bloomberg.

Отдельно президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС ускорить некоторые транши по кредиту в размере €90 млрд ($104 млрд), зарезервированному на 2027 год. Он объяснил просьбу растущими бюджетными проблемами, что вызвало вопросы у западных союзников.

По оценке Корецкого, предстоящая зима грозит стать самой суровой для Украины после распада СССР в 1991 году. Причиной он назвал то, что ПВО становится менее эффективной против все более совершенных российских беспилотников, говорится в публикации.

Украине теперь часто приходится использовать против дронов дорогостоящие ракеты, утверждает премьер. По его словам, это одна из причин растущей военной нагрузки на бюджет.