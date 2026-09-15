В окружном суде Варшавы начались слушания по иску президента Польши Кароля Навроцкого из-за публикации новостного портала Onet, пишет Rzeczpospolita. В материале утверждалось, что Навроцкий якобы привлекал проституток для постояльцев пятизвездочного Grand Hotel в Сопоте, когда работал там охранником в середине 2000-х годов.

Ответчиком по иску является один из крупнейших медиахолдингов страны Ringier Axel Springer Polska (RASP), в структуру которого входит Onet. Первое заседание прошло в закрытом режиме. Пресс-служба суда сообщала, что на нем планировалось допросить пятерых свидетелей.

Статья, которую оспаривает Навроцкий, была опубликована 26 мая 2025 года — в период между первым и вторым турами президентских выборов в Польше. В первом туре 18 мая Навроцкий проиграл Рафалу Тшасковскому, заняв второе место. Во втором туре Навроцкий вырвал победу с минимальной разницей в 1,78%.

Материал Onet до сих пор остается в открытом доступе. В день начала судебных слушаний портал обновил вводный абзац, добавив такое сообщение: «Сегодня началось рассмотрение гражданского иска, поданного президентом Каролем Навроцким против издателя Onet. Наши юристы подали ходатайство о рассекречивании материалов дела, но суд отклонил его <…>. Судья обосновал это опасениями за мирное проведение судебного процесса».

Onet поясняет, что публикация о работе Навроцкого охранником в отеле основана на показаниях бывших коллег. По соображениям безопасности они говорили на условиях анонимности.

«Однако они берут ответственность за свои слова, заявляя о готовности дать показания в суде», — говорится в публикации.

Навроцкий подал гражданский иск о защите личных прав еще будучи кандидатом в президенты от партии «Право и справедливость» (PiS). Глава юридического отдела RASP Якуб Кудла сообщил агентству PAP, что президент среди прочего заявил об унижении своих чести и достоинства и потребовал опубликовать опровержение с извинениями.

Соратники Навроцкого по партии PiS утверждали, что статья Onet и другие сообщения СМИ в то время «имели мало общего с журналистской этикой и больше — с клеветой и ложью».

Следующее заседание суда состоится в четверг, 17 сентября.

Отдельно в суд варшавского района Мокотув поступило уголовное дело против авторов статьи Onet, которых обвиняют в клевете. Первое слушание по нему назначено на 12 ноября.

До того как Навроцкий стал президентом Польши, в России против него возбудили уголовное дело в связи с его деятельностью на посту директора Института национальной памяти. Его обвинили в уничтожении памятников советским воинам и объявили в розыск.