Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан подала жалобу о нецелевом расходовании средств, повлекшем серьезный ущерб, на своего предшественника Петера Сийярто, пишет MTI. Перед этим была проведена проверка, которая показала: экс-глава МИД республики и его делегация регулярно летали в командировки на зафрахтованных частных или военных самолетах.

По словам главы МИД, количество поездок и характер самих дипломатических мероприятий при этом практически не изменились — просто сотрудники ведомства при Сийярто стали чаще выбирать частные или выделенные под них воздушные суда вместо обычных коммерческих рейсов. Такая практика, отметила Орбан, противоречит внутренним правилам министерства: они не предусматривают подобный способ передвижения и прямо требуют соблюдения принципа экономической эффективности.

Согласно документам об аренде самолетов, с 2022 по 2026 год такие поездки обошлись на $12,6 млн дороже и превысили стоимость обычных перелетов бизнес-классом более чем в пять раз — при этом в эту сумму не входят расходы на военные самолеты, уточнила министр.

Среди примеров она привела аренду частного самолета для перелетов на несколько сотен километров — в Братиславу, Вену или Белград. В отдельных случаях аренду согласовывали за сутки до вылета, а один раз время возвращения Сийярто из США подобрали так, чтобы оно совпало с графиком его предвыборной кампании.

«В ходе проверки мы не обнаружили никаких свидетельств того, что перед этими поездками рассматривались более дешевые варианты передвижения. Выявленные факты дают основания для подозрений в недобросовестном управлении, повлекшем значительный имущественный ущерб, и ставят вопрос об ответственности прежнего руководства министерства», — сказала Орбан.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (однофамилец главы МИД) отверг обвинения в коррупции. По словам его пресс-секретаря Берталана Хаваши, организация поездок Сийярто полностью соответствовала действовавшим на тот момент правилам, сообщает Reuters.

«В последние годы зарубежные поездки представителей министерства иностранных дел и торговли организовывались с образцовой эффективностью. Петер Сийярто заслуживает похвалы, а не политически мотивированных нападок», — сказал Хаваши.

В июле премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказывал, что власти начали проверку в отношении Сийярто из-за его связей с Россией. Его заявление прозвучало на фоне новости о решении бывшего главы МИД перейти на работу в китайскую компанию BYD.