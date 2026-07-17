Правительство Венгрии начало проверку в отношении экс-премьера МИД Петера Сийярто из-за его связей с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр, сообщает 444.hu.

«Насколько мне известно, расследование начато. Когда появится информация, которой можно будет поделиться с общественностью, мы это сделаем», — сказал он.

Подробности он раскрывать не стал, сославшись на нежелание предрешать исход разбирательства — по его словам, в деле фигурируют секретные документы, материалы министерства иностранных дел и другие данные.

Поводом для вопроса журналистов стала новость об уходе Сийярто из парламента и его переходе в китайскую компанию BYD. По данным Telex, там он будет отвечать за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса.

Это решение вызвало в Венгрии вопросы о возможном конфликте интересов, поскольку венгерское правительство ранее оказывало китайской фирме существенную поддержку, а Сийярто, по данным СМИ, будучи главой МИД, якобы лоббировал ее интересы.

Мадьяр заявил, что назначение Сийярто в BYD не повлияет на отношения венгерского правительства с китайской компанией, однако в «нормальной демократии» подобная ситуация, по его мнению, была бы невозможна. Как передает Népszava, он также сказал, что власти будут проверять связь между BYD и Сийярто.

Расследование, как пишут СМИ, началось после выхода публикации The Washington Post, в которой утверждалось, что Сийярто и после начала боевых действий на Украине поддерживал тесный контакт с главой МИД России Сергеем Лавровым и в перерывах между встречами Евросоюза передавал ему информацию о ходе переговоров.

Позднее, как пишет 444.hu, международные расследователи опубликовали материалы, предположительно основанные на перехваченных переговорах, из которых, по оценке издания, следовало, что венгерский министр действовал в интересах Кремля, в том числе добиваясь исключения российских лиц и структур из санкционных списков ЕС.

Во время предвыборной кампании Мадьяр уже обвинял Сийярто в действиях в ущерб венгерским и европейским интересам и называл это изменой родине. Тогда же он обещал, что в случае прихода к власти это дело будет расследовано.