В Уганде и Южном Судане участились нападения на традиционных духовных лидеров, которых местные общины считают способными вызывать или останавливать дождь. Их избивают, преследуют и в некоторых случаях убивают, когда засуха или ливни уничтожают урожай, сообщает Associated Press.

В восточной Уганде такие люди по-прежнему проводят ритуалы перед посевным сезоном и получают за это деньги. Стоимость услуги может составлять от символических $13 до $260. Если ожидаемого результата нет, клиенты иногда требуют вернуть деньги, а недовольство перерастает в насилие.

Один из «вызывателей дождя» Дэвид Набутсилили рассказал AP, что 16 лет назад фермеры избили его после того, как обещанный дождь оказался слишком сильным и затопил огороды. Мужчину преследовали по холмам, пока он не упал на камни и не сломал бедро. Несмотря на это, жители деревни до сих пор обращаются к нему за помощью.

В соседнем Южном Судане последствия бывают еще тяжелее. За последние два года, по данным AP, толпы убили как минимум двух традиционных вызывателей дождя. В 2024 году Соломона Отуре заживо закопали во время засухи. В июне похожим образом был убит Альбино Лобиллиа: местные жители обвинили его в том, что он якобы «отказался командовать дождем».

Исследователи связывают рост напряженности с все более непредсказуемой погодой. В регионе Капоэта среднее число дождливых дней сократилось примерно с 90 в год в 1980-х до 46 к середине 2010-х. При этом дожди стали чаще приходить внезапно и в больших объемах, сменяя продолжительные засухи.

Миллионы жителей Уганды и Южного Судана зависят от сельского хозяйства, которое почти полностью определяется погодой. Когда урожай гибнет, традиционные духовные лидеры нередко становятся теми, на кого общины перекладывают ответственность за происходящее.