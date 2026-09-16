Администрация президента США Дональда Трампа решила перенаправить $52 млн военной помощи, предназначавшейся Словакии, Северной Македонии, Тунису и Ираку, четырем странам Центральной и Южной Америки — Панаме, Перу, Эквадору и Колумбии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на уведомление Госдепартамента Конгрессу.

Речь идет о программе Foreign Military Financing, в рамках которой иностранные государства получают американские средства для закупки вооружений и другой продукции у оборонных компаний США.

Решение стало очередным проявлением изменения внешнеполитических приоритетов Вашингтона. Администрация Трампа уделяет повышенное внимание Западному полушарию, одновременно сокращая некоторые направления американского военного присутствия и финансирования в Европе. Словакия и Северная Македония при этом являются членами НАТО.

Госдепартамент заявил, что деньги в Латинской Америке планируется направить на борьбу с наркотерроризмом и обеспечение безопасности Панамского канала. В ведомстве также объяснили решение стремлением не позволить противникам США создавать «стратегические плацдармы» в регионе. AP отмечает, что это заявление прозвучало на фоне растущего влияния Китая в Латинской Америке.

На прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио посетил Колумбию, Эквадор и Перу и пообещал этим странам дополнительную поддержку. Борьба с наркотрафиком и нелегальной миграцией стала одним из ключевых направлений новой американской политики в регионе.

Перераспределение $52 млн не означает полного прекращения американской военной помощи Словакии, Северной Македонии, Тунису и Ираку. Как отмечает AP, сколько именно средств останется доступно этим государствам, пока неизвестно.