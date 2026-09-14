Прогресс в ходе переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта будет способствовать снижению цен на нефть перед выборами в Конгресс США и укреплению позиций Республиканской партии, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, поэтому Вашингтон спешно стремится добиться прорыва в мирном процессе.

«Как мы видим, с Ираном у них не получается ни о чем договориться. Иран специально сейчас тянет время, дожидаясь выборов в конгресс, надеясь таким образом ослабить позиции [президента США Дональда] Трампа и Республиканской партии. Поэтому они теперь прибегают к украинскому направлению, надеясь с нами договориться», — порассуждал Дудаков.

Вероятное мирное соглашение может включать в себя снятие санкций с российской нефти, что, в свою очередь, привело бы к снижению цен на топливо, включая внутренний американский рынок, отметил Дудаков.

«Поэтому они как раз и торопятся провести эту первую трехстороннюю встречу в октябре, то есть в самый канун выборов», ― резюмировал собеседник NEWS.ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что переговоры с участием России, США и Украины могут состояться в октябре. До этого глава офиса украинского президента Кирилл Буданов* заявил, что Киев готовится к проведению нового раунда трехсторонних переговоров в следующем месяце.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга