Обострение на Ближнем Востоке оказалось в фокусе мировых СМИ. Вот как они комментируют удары Израиля по атомным объектам и военному руководству Ирана в ночь на 13 июня и возможный ответ Исламской республики.

«Израиль игнорирует Трампа»: Bloomberg

Президент Дональд Трамп неоднократно призывал Израиль не наносить удары по ядерным объектам Ирана. Это не сработало. Израильский лидер Биньямин Нетаньяху, похоже, бросил вызов Трампу своим решением нанести удар по ядерной программе Ирана, чего опасались официальные лица США и их союзники. Первые признаки указывают на то, что он [Нетаньяху] пошел еще дальше, нацелившись на иранские объекты по производству баллистических ракет, на ученых-ядерщиков и военных лидеров. <…>

Эти удары были нанесены всего через несколько часов после того, как Трамп заявил журналистам, что не считает атаку неизбежной и что США все еще верят в перспективы дипломатического решения.<…>

Решение Нетаньяху усилит напряженность в регионе и означает, что ответные действия Ирана практически неизбежны. Это усугубляет внешнеполитические кризисы, с которыми Трампу пришлось бороться с момента возвращения в Белый дом. <…>

Судоходные компании, брокеры и аналитики предупреждают о рисках для ключевых морских магистралей на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану, что приведет к серьезной эскалации в регионе, жизненно важном для мировых поставок и торговли нефтью.

Токийские судоходные компании Nippon Yusen KK, Mitsui OSK Lines Ltd., Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. были одними из первых, кто попросил суда проявлять осторожность после ударов. Ожидается, что за ними последуют и другие, поскольку атаки привлекают внимание к узким местам для нефти и контейнерной торговли. <…>

Перерастание эскалации в открытую войну может стать реальностью на фоне возобновления внимания к ядерному потенциалу Ирана. Израиль, который, как считается, обладает собственным ядерным оружием, уже давно считает потенциал Ирана по созданию атомного оружия угрозой своему существованию. <…>

Маловероятно, что какое-либо арабское государство будет стоять на стороне Израиля в открытой конфронтации против мусульманской страны, тем более такой мощной, как Иран. Тем не менее, израильский удар по Ирану может потребовать лишь их молчаливого согласия на то, чтобы израильские самолеты пролетали через их воздушное пространство.

«Подвергнут риску американцев»: Reuters

Администрация Трампа стремится дистанцироваться от израильских ударов по Ирану. <…>

Ответные меры Ирана на удары Израиля могут подвергнуть риску американские войска и дипломатов в регионе, учитывая, что Соединенные Штаты выступают главным покровителем Израиля.

Опасения по поводу безопасности возросли после того, как Трамп в среду заявил, что американские военные покидают регион, поскольку «он может стать опасным местом», и что Тегерану не позволят разработать ядерное оружие.

Вашингтон и Тегеран в четверг объявили о планах провести в воскресенье в Омане еще один раунд переговоров между спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Поздно вечером в четверг представитель США заявил, что переговоры все еще в силе. «Мы по-прежнему намерены провести их в воскресенье», — сообщил он, не вдаваясь в подробности.

«Сохранили в тайне точное время»: The Washington Post

Несмотря на сообщения мировых СМИ о готовности Израиля нанести удар по Ирану, Израилю удалось сохранить в тайне точное время.

Несколько публикаций в израильских СМИ указывали на то, что Израиль не планировал проводить атаку до начала следующей недели и что премьер-министр Биньямин Нетаньяху планировал провести выходные в отпуске перед свадьбой своего сына, намеченной на понедельник.

В пятницу посольство США в Иерусалиме издало директиву всем государственным служащим США и членам их семей оставаться на местах до дальнейшего уведомления.

«Атакуют главного врага без поддержки США»: Axios

Израиль начал массированную волну атак по всему Ирану, бомбя ядерные и ракетные объекты, убивая военных лидеров и ученых-атомщиков, а также проводя тайные диверсионные операции на объектах ракетной и противовоздушной обороны.

Израиль напрямую атакует своего самого большого и лучше всего вооруженного противника без явной поддержки со стороны США, которые быстро дистанцировались от операции.

«Спрятано под землей»: Politico

Решение Израиля подчеркнуло его давний скептицизм в отношении иранского режима, в том числе насчет того, можно ли доверять иранцам в отношении соглашения, которое ограничивает их ядерные амбиции. Израильское правительство давно рассматривало Иран как экзистенциальную угрозу — не в последнюю очередь из-за угроз со стороны Тегерана и взращивания антиизраильских марионеточных ополченцев.

Но решение Израиля действовать сейчас, вероятно, также исходило из убеждения, что Иран необычайно слаб после серии недавних нападений Израиля на его доверенные ополчения и в некоторых случаях — на иранскую территорию. К доверенным игрокам относятся «Хезболла» в Ливане и ХАМАС в Газе, где Израиль ведет войну с тех пор, как боевики убили около 1200 человек 7 октября 2023 года.

Однако маловероятно, что последние удары полностью уничтожат ядерную инфраструктуру Ирана, большая часть которой находится глубоко под землей. Тем не менее израильские лидеры настаивают, что у них нет иного выбора, кроме как устранить угрозу.