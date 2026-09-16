В Касабланке начался процесс над 22-летним граффити-художником Яссером Мунбиром, который с 15 июня находится под стражей. Дело прежде всего связано с опубликованными им рисунками короля Марокко Мухаммеда VI, за которые ему может грозить до четырех лет тюрьмы, пишет Le Monde.

Мунбир известен на марокканской граффити-сцене и публиковал свои работы в социальных сетях, где у него более 12 тыс. подписчиков. На некоторых изображениях монарх представлен в измененном облике, переодетым или превращенным в животное; на одном из рисунков король изображен стоящим на коленях на фоне свалки.

Прокуратура предъявила художнику обвинения в «оскорблении организованного органа» и «должностного лица». По данным Le Monde, первоначально следователи также ссылались на статью 179 Уголовного кодекса Марокко, предусматривающую наказание за публичное оскорбление или клевету в адрес короля. Поскольку работы были размещены в открытом доступе, максимальное наказание по этой статье может достигать четырех лет лишения свободы.

Еще один эпизод дела связан с предполагаемым конфликтом Мунбира с полицейским после вызова в следственное управление. Близкие художника эту версию отрицают. Сам он дважды просил освободить его до суда, однако обе просьбы были отклонены. Из-за забастовки адвокатов Мунбир на момент публикации Le Monde оставался без защитника.

Марокканская ассоциация по правам человека заявила, что рисунки, в том числе критические изображения главы государства, относятся к свободе выражения.

«Критиковать власть — не преступление», — заявил руководитель ее отделения в Рабате Хаким Сикук.

Летом несколько сотен человек подписали петицию с требованием освободить художника.

Le Monde отмечает, что дело Мунбира рассматривается на фоне других процессов по обвинениям в оскорблении государственных институтов и чиновников. В сентябре рэпер T-Flow получил десять месяцев тюрьмы за высказывания о правительстве, а ранее другие артисты привлекались к ответственности за публичные заявления о полиции и внешней политике страны.