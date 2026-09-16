Индейка стала единственным видом мяса, продажи которого в первой половине нынешнего года росли двузначными темпами — спрос на нее увеличился на 17%, до 42 тысяч тонн. Об этом сообщает аналитическая компания NTech, на данные которой ссылаются «Известия».

В денежном выражении рынок индейки за тот же период вырос на 22% — до ₽27 млрд. Это заметно выделяет категорию на фоне остальных видов мяса, показатели которых либо росли гораздо слабее, либо и вовсе снижались.

По итогам 2025 года около 80% производства индейки в России пришлось на трех крупнейших игроков:

«Дамате» (бренд «Индилайт»),

«Черкизово» («Пава-Пава»).

«Союзпромптица» («Индюшкин»).

Суммарно они произвели 363,5 тыс. т мяса при общем объеме рынка в 452,7 тыс. т, следует из данных Национальной ассоциации производителей индейки и Agrifood Strategies.

Продажи куриного филе в натуральном выражении увеличились всего на 5,2% (до 325,3 тыс. тонн). Реализация стейков из говядины за этот же срок сократилась на 7,5% (до 6,7 тыс. тонн), а свиных стейков — на 24,2% (до 11,2 тыс. тонн).

«Индейка постепенно выходит за пределы нишевого сегмента и занимает все более заметное место в продуктовой корзине россиян», — говорится в статье.

Однако рост спроса не остановился и осенью. По данным «Платформы ОФД», с 1 по 10 сентября количество покупок индейки увеличилось на 9% к аналогичному периоду прошлого года, хотя абсолютные цифры там не приводятся.

Свой вклад в динамику вносят и розничные сети. В дискаунтере «ДА!» спрос на индейку в первом полугодии также вырос — прежде всего за счет колбасных изделий, полуфабрикатов для гриля (шашлыков и колбасок), а также мелкокусковой продукции — стейков и слайсов.

«Рост спроса на мясо индейки частично связан с перетоком потребителей из других мясных категорий, прежде всего говядины. Эта птица становится доступной и удобной альтернативой и постепенно входит в регулярную продуктовую корзину», — рассказала первый заместитель гендиректора по маркетингу и продажам «Дамате» Дарья Лащенко.

В первой половине 2026 года мясо индейки стоило в среднем ₽639 — на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитала NTech. По данным Росстата, в рознице этот вид мяса подорожал на 6%, до ₽604 за кг.

Для сравнения, говядина за тот же период прибавила в цене 12% — до ₽983 за кг. Индейка при этом остается заметно дешевле, что подкрепляет ее позиции как более доступной альтернативы.

В «Черкизово» связали интерес россиян к индейке с глобальным трендом на здоровое питание: это мясо отличается относительно низким содержанием жира при высоком содержании белка.

Расширение ассортимента производителями дополнительно поддерживает интерес покупателей, отметил президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. По его словам, свою роль играют и активные инвестиции компаний в рекламу и маркетинг.

Эксперты и участники рынка ожидают, что спрос на индейку продолжит расти. Сейчас ее потребление в России составляет около 3 кг на человека в год.

«В ряде европейских стран и США потребление индейки достигает 4—6 кг на человека в год — это заметно больше, чем в России, где у категории остается серьезный потенциал для роста», — отметил руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Константин Власов.

Дополнительным фактором роста может стать запуск новых проектов по выращиванию индейки и развитие переработки, добавил эксперт.

Новый всплеск интереса к индюшатине может произойти ближе к декабрю, поскольку она традиционно становится сезонным продуктом в период новогодних праздников, отметил Давлеев.