Искусственный интеллект научился с высокой точностью выявлять смертельный рак поджелудочной железы на 1 и 2 стадиях по трем маркерам в крови. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Рак поджелудочной железы — одно из самых смертельных злокачественных образований, общая пятилетняя выживаемость с таким диагнозом не превышает 12%. Такой прогноз связан с тем, что обычно рак выявляется на поздних стадиях и у пожилых пациентов, в основном с помощью лучевой диагностики и эндоскопии. Поэтому врачи прикладывают большие усилия к разработке методов ранней диагностики.

«Рак поджелудочной железы остается таким смертельным, потому что мы обнаруживаем его после того, как окно возможностей для лечения начинает закрываться, — пояснил соавтор исследования Аджай Гоэл. — Для пациентов наше открытие означает прогресс в обнаружении рака поджелудочной железы до того, как появляются симптомы, и есть больше возможностей для вариантов лечения».

Ученые из частного медицинского центра City of Hope (США) разработали новый диагностический метод PANXEON (PANcreatic cancer eXosome Early detectiON), позволяющий по анализу крови распознать рак поджелудочной железы первой и второй стадии.

Метод основан на исследовании не одного, а сразу трех маркеров рака поджелудочной железы в крови — циркулирующие микроРНК, экзосомальные микроРНК и опухолевый маркер, углеводный антиген CA19-9. На их основе ученые с помощью алгоритмов искусственного интеллекта формировали один сводный показатель.

Исследование охватило 1785 пациентов из США и еще трех европейских и азиатских стран. У некоторых уже был диагностирован рак поджелудочной железы.

«В нашем исследовании мы использовали продвинутый подход в машинном обучении XGBoosting для разработки высокоточного, основанного на анализе крови анализа микроРНК для ранней диагностики рака поджелудочной железы. Точность анализа сохранялась неизменной для разных локаций опухолей, стран, этнических групп и уровня риска среди контрольной группы», — говорится в исследовании.

Результаты показали, что новый метод выявляет рак первой и второй стадии с точностью 87%, дает 3% ложноположительных результатов для пациентов с низким риском и 16% — с высоким риском заболевания. Кроме того, метод способен с точностью выше 64% выявлять дисплазию — предраковое состояние клеток, называемое иногда нулевой стадией.