Беларусь освободит еще 25 заключенных, а США снимут санкции с ОАО «Лакокраска» и государственного концерна «Беллесбумпром». Об этом по итогам переговоров в Минске с Александром Лукашенко заявил спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул.

Новый раунд переговоров Коула и Лукашенко начался 15 сентября. До встречи белорусский президент говорил о готовности обсуждать с Вашингтоном как «маленькую», так и «большую сделку», включая дальнейшее смягчение санкций и освобождение заключенных. Reuters сообщал, что переговоры также затрагивали замороженные белорусские активы в американских банках.

«В Беларуси нет политических заключенных, потому что в нашем законодательстве нет такой статьи… Я хочу публично заявить вам, что это абсолютная ложь. У нас нет цели отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии вместо освобожденных. У нас нет такой проблемы. Мы этого не делаем и не будем делать. Это наши белорусы», — отметил белорусский лидер во время встречи.

Теперь американский спецпосланник объявил о новых договоренностях. Имена 25 человек, которых намерены освободить белорусские власти, пока не названы. Формальное снятие американских ограничений с двух белорусских структур должно быть оформлено Минфином США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

ОАО «Лакокраска» из Лиды находится под американскими санкциями с 2008 года. Компания производит краски, лаки и другую лакокрасочную продукцию. «Беллесбумпром» США внесли в санкционный список в 2023 году как государственный концерн, объединяющий предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Это не первый обмен шагами между Минском и Вашингтоном. В марте Беларусь освободила 250 заключенных, после чего США сняли ограничения с ряда белорусских финансовых структур, Минфина республики и калийных компаний.

Диалог между Минском и Вашингтоном активизировался после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Стороны постепенно расширяют контакты и обсуждают дальнейшее снятие ограничений, освобождение заключенных и восстановление отдельных направлений сотрудничества. Последние договоренности показывают, что переговоры между Беларусью и США находятся в активной стадии и могут привести к новым взаимным шагам.