Россия не останется в стороне от начавшей США гонки вооружения в космосе, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк сообщил, что Америка разместила на орбите вооружение для «контроля космического пространства» и защиты своих вооруженных сил от действий противников.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по итогам саммита БРИКС заявил, что Москва не получала от Вашингтона уведомлений о размещении оружия США на околоземной орбите. Рябков также отметил, что действия американской стороны в космосе не являются для РФ новостью, передает ТАСС. Дипломат добавил, что «все это отслеживается, все это фиксируется, соответствующие выводы делаются».

«Лиха беда начало, я думаю, в конечном итоге в космосе будет оружие размещено. Раз уж американцы начали, сейчас все начнут размещать, у кого есть такие возможности», — сказал Колесник RTVI.

Оружие в космосе и вообще милитаризация космоса «ведет к очередному витку эскалации и угрозе для всего человечества», считает парламентарий.

«Американцы на словах миротворцы, но слова их ничего не стоят — что они там говорят про мирные инициативы. Взять, например, их действия. До сих пор все украинские дроны Илон Маск, собственно, контролирует. И система наведения, все эти чипы, принимающие устройства стоят на украинских дронах», — отметил депутат.

России следует быть готовой к любому развитию событий, в том числе в космосе, при этом следует «не только противостоять, а и упреждать», подчеркнул он.