Россия не останется в стороне от начавшей США гонки вооружения в космосе, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Ранее министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк сообщил, что Америка разместила на орбите вооружение для «контроля космического пространства» и защиты своих вооруженных сил от действий противников.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по итогам саммита БРИКС заявил, что Москва не получала от Вашингтона уведомлений о размещении оружия США на околоземной орбите. Рябков также отметил, что действия американской стороны в космосе не являются для РФ новостью, передает ТАСС. Дипломат добавил, что «все это отслеживается, все это фиксируется, соответствующие выводы делаются».
«Лиха беда начало, я думаю, в конечном итоге в космосе будет оружие размещено. Раз уж американцы начали, сейчас все начнут размещать, у кого есть такие возможности», — сказал Колесник RTVI.
Оружие в космосе и вообще милитаризация космоса «ведет к очередному витку эскалации и угрозе для всего человечества», считает парламентарий.
«Американцы на словах миротворцы, но слова их ничего не стоят — что они там говорят про мирные инициативы. Взять, например, их действия. До сих пор все украинские дроны Илон Маск, собственно, контролирует. И система наведения, все эти чипы, принимающие устройства стоят на украинских дронах», — отметил депутат.
России следует быть готовой к любому развитию событий, в том числе в космосе, при этом следует «не только противостоять, а и упреждать», подчеркнул он.
«Мы понимаем, что размещение оружия в космосе — это нехорошо. Но мы же не можем стать какими-то мальчиками для битья. Раз такая история, надо принимать правила игры. С волками жить — по-волчьи выть», — заявил Колесник.