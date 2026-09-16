Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о смерти Героя России, генерал-майора Антона Груниса. В начале июля тот лично докладывал президенту России Владимиру Путину о взятии Константиновки в ДНР.

«Один из самых уважаемых мной генералов на СВО, человек, принципы которого были непоколебимы, настоящий мужчина, истинный офицер и большой патриот своей Родины, командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис «Грозный», к глубокому сожалению, ушел в мир иной. Ушел героем, выполнившим свой священный долг!» — написал Алаудинов в своем телеграм-канале.

Обстоятельств смерти офицера он не раскрыл, но выразил соболезнования родным и близким Груниса.

Звания Героя России генерал был удостоен в конце августа 2026 года, медаль «Золотая Звезда» ему вручил министр обороны Андрей Белоусов.

Под командованием Груниса военнослужащие бригады принимали участие во взятии Константиновки. О переходе города под контроль российских войск доложили Путину 3 июля во время его визита на вспомогательный пункт управления Объединенной группировкой войск — на этой встрече генерал и сообщил президенту о прорыве четырех рубежей обороны противника в городе.

«Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет блестяще», — так характеризовал Груниса Путин.

Воинское звание генерал-майора Грунис получил в мае 2024 года, будучи на тот момент полковником, следует из указа президента.