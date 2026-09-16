Госдума уже в следующем году может отрегулировать использование умных очков с видеокамерами, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Я уверен, что уже в следующем году мы будем об этом в Государственной Думе говорить. Об ограничениях говорят в США, Австралии, и регулирование такого рода вещей неизбежно по всему миру. Конечно, угрозы уже видны невооруженным глазом», — сказал он.

В России такие очки пока еще воспринимаются как игрушки, отметил парламентарий. Депутат считает, что полного запрета на использование таких гаджетов вводиться не будет.

«Я думаю, что будут ограничения, что эти технологии будут, скажем так, иметь определенный сертификат безопасности. Например, данные очки должны быть сертифицированы, с сертифицированным программным обеспечением. Это все должно быть отрегулировано на уровне законодательства и обязательств операторов связи», — рассуждает собеседник RTVI.

Фактически это будет некий аналог лицензируемого устройства, продолжил Свинцов.

«То есть вы покупаете очки, регистрируете их в салоне связи, у них прописывается IMEI, то есть их персональный номер, туда устанавливается программное обеспечение, за которое несет ответственность производитель. То есть, например, гаджет будет продаваться через салоны связи, и при использовании этих устройств и вы, и оператор связи несете ответственность. То есть это будет такая вот комбинированная услуга», — заявил депутат.

Умные очки с интегрированными камерами постепенно подпадают под запреты в США и Австралии. Там вводятся ограничения на их использование в связи с угрозами скрытого видеонаблюдения и компрометации персональных данных.

В России новый тренд среди пикаперов вызывает тревогу у девушек, отмечала ранее BAZA. По данным телеграм-канала, мужчины тайно снимают их на очки с камерой ради роликов о «легкодоступных женщинах».